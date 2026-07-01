ВСУ минируют укрытия мирных жителей Константиновки, рассказал боец

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"Они с "Бабы-яги" и с FPV-дронов подлетают и ставят мины с магнитными датчиками и на движение. То есть, гражданский выходит из укрытия, совершенно без оружия и без всего, датчик движения срабатывает на человека и подрывается мина, поражая осколками мирных", - рассказал Малой.