Рейтинг@Mail.ru
ВСУ минируют укрытия мирных жителей Константиновки, рассказал боец - РИА Новости, 01.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:36 01.07.2026
ВСУ минируют укрытия мирных жителей Константиновки, рассказал боец

ВСУ минируют укрытия мирных жителей в Константиновке с помощью тяжелых дронов

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonУкраинский военный во время запуска беспилотника
Украинский военный во время запуска беспилотника - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Украинский военный во время запуска беспилотника. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Украинские боевики в Константиновке минируют укрытия мирных жителей с помощью тяжелых дронов типа "Баба Яга".
  • Операторы БПЛА ВСУ устраивают засады на людей при помощи FPV-дронов "ждунов".
ЛУГАНСК, 1 июл — РИА Новости. Украинские боевики в Константиновке минируют с помощью тяжелых дронов типа "Баба Яга" укрытия мирных жителей, а также устраивают засады на них при помощи FPV-дронов, рассказал РИА Новости российский оператор БПЛА 4-й бригады ВС РФ "Южной" группировки войск с позывным Малой.
«
"Они с "Бабы-яги" и с FPV-дронов подлетают и ставят мины с магнитными датчиками и на движение. То есть, гражданский выходит из укрытия, совершенно без оружия и без всего, датчик движения срабатывает на человека и подрывается мина, поражая осколками мирных", - рассказал Малой.
Собеседник агентства отметил, что украинские операторы FPV-дронов устраивают засады на людей при помощи FPV-дронов "ждунов".
"Еще ВСУ используют FPV-дроны, сажают их и ждут, наблюдают по камере. Как только человек выходит (из укрытия - ред.) он поднимается и атакует", - отметил Малой.
Ранее президент РФ Владимир Путин на встрече с выпускниками военных вузов в Кремле рассказал, что российские войска поджимают ВСУ на всей линии боевого соприкосновения и близки к освобождению Константиновки в ДНР.
Военнопленный ВСУ - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
ВСУ не знали реальной обстановки в Константиновке, рассказал пленный
08:09
 
Специальная военная операция на УкраинеКонстантиновкаРоссияДонецкая Народная РеспубликаВладимир ПутинВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала