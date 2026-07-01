ВСУ минируют укрытия мирных жителей Константиновки, рассказал боец

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Украинские боевики в Константиновке минируют укрытия мирных жителей с помощью тяжелых дронов типа "Баба Яга".
- Операторы БПЛА ВСУ устраивают засады на людей при помощи FPV-дронов "ждунов".
ЛУГАНСК, 1 июл — РИА Новости. Украинские боевики в Константиновке минируют с помощью тяжелых дронов типа "Баба Яга" укрытия мирных жителей, а также устраивают засады на них при помощи FPV-дронов, рассказал РИА Новости российский оператор БПЛА 4-й бригады ВС РФ "Южной" группировки войск с позывным Малой.
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"Они с "Бабы-яги" и с FPV-дронов подлетают и ставят мины с магнитными датчиками и на движение. То есть, гражданский выходит из укрытия, совершенно без оружия и без всего, датчик движения срабатывает на человека и подрывается мина, поражая осколками мирных", - рассказал Малой.
Собеседник агентства отметил, что украинские операторы FPV-дронов устраивают засады на людей при помощи FPV-дронов "ждунов".
"Еще ВСУ используют FPV-дроны, сажают их и ждут, наблюдают по камере. Как только человек выходит (из укрытия - ред.) он поднимается и атакует", - отметил Малой.
Ранее президент РФ Владимир Путин на встрече с выпускниками военных вузов в Кремле рассказал, что российские войска поджимают ВСУ на всей линии боевого соприкосновения и близки к освобождению Константиновки в ДНР.