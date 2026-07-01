Краткий пересказ от РИА ИИ ВСУ атакуют мирных жителей Константиновки при эвакуации российскими военнослужащими "Южной" группировки войск.

Российские военные из 4-й бригады ВС сбивают украинские дроны, которые отслеживают маршруты эвакуации.

Владимир Путин заявил, что российские войска поджимают противника на всех участках фронта и практически добирают Константиновку.

ЛУГАНСК, 1 июл — РИА Новости. ВСУ намерено атакуют мирных жителей Константиновки при эвакуации российскими военнослужащими "Южной" группировки войск, рассказал РИА Новости оператор БПЛА 4-й бригады ВС РФ с позывным Малой.

"Много гражданских, ситуация тяжелая, потому что противник постоянно работает по ним, а наша задача вывести их и прикрыть от ударов ВСУ , то есть не дать украинцам их убить", - рассказал Малой.

Собеседник агентства уточнил, что его расчет прикрывает российские эвакуационные группы, которые выводят оставшихся мирных жителей из Константиновки . Он пояснил, что приходится также сбивать украинские дроны, которые отслеживают все маршруты эвакуации.

По словам бойца из российской группы эвакуации с позывным Нагаш, которая вывозит мирных жителей из города в безопасное место, украинские военнослужащие во время эвакуации больше атакуют мирных жителей, чем самих российских военных.

« "Когда идет эвакуация, они (украинские военнослужащие - ред.) больше бьют по гражданским и не дают им выйти, а военных не трогают", - рассказал он.

Боец группы эвакуации отметил, что такая украинская атака на мирных произошла при нем. Украинские FPV-дроны прицельно ударили не по российским военным, а по гражданским, которых они выводили.

"Прямо при мне, три украинских FPV-дрона на оптоволокне ударили группу гражданских, сразу троих человек поразили, несмотря на то, что рядом были и российские военные, атаковали именно мирных", - вспоминает боец с позывным Москва.

Освобождение Константиновки в ДНР продолжается.