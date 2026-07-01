Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВСУ атакуют мирных жителей Константиновки при эвакуации российскими военнослужащими "Южной" группировки войск.
- Российские военные из 4-й бригады ВС сбивают украинские дроны, которые отслеживают маршруты эвакуации.
- Владимир Путин заявил, что российские войска поджимают противника на всех участках фронта и практически добирают Константиновку.
ЛУГАНСК, 1 июл — РИА Новости. ВСУ намерено атакуют мирных жителей Константиновки при эвакуации российскими военнослужащими "Южной" группировки войск, рассказал РИА Новости оператор БПЛА 4-й бригады ВС РФ с позывным Малой.
"Много гражданских, ситуация тяжелая, потому что противник постоянно работает по ним, а наша задача вывести их и прикрыть от ударов ВСУ, то есть не дать украинцам их убить", - рассказал Малой.
Собеседник агентства уточнил, что его расчет прикрывает российские эвакуационные группы, которые выводят оставшихся мирных жителей из Константиновки. Он пояснил, что приходится также сбивать украинские дроны, которые отслеживают все маршруты эвакуации.
По словам бойца из российской группы эвакуации с позывным Нагаш, которая вывозит мирных жителей из города в безопасное место, украинские военнослужащие во время эвакуации больше атакуют мирных жителей, чем самих российских военных.
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"Когда идет эвакуация, они (украинские военнослужащие - ред.) больше бьют по гражданским и не дают им выйти, а военных не трогают", - рассказал он.
Боец группы эвакуации отметил, что такая украинская атака на мирных произошла при нем. Украинские FPV-дроны прицельно ударили не по российским военным, а по гражданским, которых они выводили.
"Прямо при мне, три украинских FPV-дрона на оптоволокне ударили группу гражданских, сразу троих человек поразили, несмотря на то, что рядом были и российские военные, атаковали именно мирных", - вспоминает боец с позывным Москва.
Освобождение Константиновки в ДНР продолжается.
По заявлению российских военных, множество украинских боевиков в городе находят в окружении. Президент Рф Владимир Путин заявил, что российские войска долбят противника каждый божий день, поджимают его на всех участках фронта и сейчас практически добирают Константиновку.