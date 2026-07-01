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Над Херсонской областью за ночь сбили 35 ударных БПЛА ВСУ - РИА Новости, 01.07.2026
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Над Херсонской областью за ночь сбили 35 ударных БПЛА ВСУ

Сальдо: над Херсонской областью за ночь сбили 35 украинских дронов

© РИА Новости / Сергей Мирный | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета зенитно-ракетного комплекса "Тор-М2"
Боевая работа расчета зенитно-ракетного комплекса Тор-М2 - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© РИА Новости / Сергей Мирный
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Боевая работа расчета зенитно-ракетного комплекса "Тор-М2". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Над Херсонской областью сбиты 35 ударных БПЛА противника.
  • Атака ВСУ отражена силами ПВО и мобильных огневых групп.
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл - РИА Новости. Тридцать пять ударных БПЛА сбиты ночью над Херсонской областью, очередная атака ВСУ отражена, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
«
"За минувшую ночь над Херсонской областью сбиты 35 ударных БПЛА противника. Очередная атака ВСУ отражена силами ПВО и мобильных огневых групп", - написал Сальдо в своем Telegram-канале.
По его словам, военные продолжают круглосуточно защищать жителей, дороги и важные объекты региона.
"Благодарю бойцов за службу и точную работу", - подчеркнул губернатор.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьХерсонская областьВладимир СальдоВооруженные силы Украины
 
 
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