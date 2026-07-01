Краткий пересказ от РИА ИИ
- В поселке городского типа Алексеево-Дружковка Донецкой Народной Республики были случаи, когда украинские военные убивали друг друга.
- Тела убитых военнослужащих их сослуживцы хоронили рядом с домом, в котором проживали, позже украинская прокуратура проводила эксгумацию.
- Поселок Алексеево-Дружковка расположен на севере Донецкой Народной Республики и в настоящее время находится под контролем украинских войск.
ДОНЕЦК, 1 июл - РИА Новости. Украинские военные убивали друг друга в поселке городского типа Алексеево-Дружковка Донецкой Народной Республики, сообщил РИА Новости беженец из этого населенного пункта.
Из соображений безопасности и опасаясь за родственников, оставшихся на подконтрольной Киеву территории, житель Алексеево-Дружковки попросил не раскрывать его личность.
"Между собой (были конфликты - ред.) и военные убивали друг друга. Много случаев у нас в поселке было, я шесть штук насчитывал", - сказал беженец.
Он добавил, что тела убитых военнослужащих их сослуживцы хоронили рядом с домом, в котором проживали. Позже украинская прокуратура проводила их эксгумацию.
Поселок городского типа Алексеево-Дружковка расположен на севере Донецкой Народной Республики, между городами Константиновка и Дружковка. В настоящее время населенный пункт находится под контролем украинских войск и используется ВСУ как один из узлов обороны на подступах к Константиновке.
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