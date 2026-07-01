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Украинский полк "Скала" вновь отправляет на штурм дезертиров и бездомных - РИА Новости, 01.07.2026
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06:52 01.07.2026
Украинский полк "Скала" вновь отправляет на штурм дезертиров и бездомных

РИА Новости: ВСУ вновь отправляют на штурм в Харьковской области дезертиров

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Допросы военнопленных показали, что 425-й отдельный штурмовой полк «Скала» отправляет на штурм в Харьковской области дезертиров и лиц без определенного места жительства.
  • Государственное бюро расследований Украины начало досудебную проверку фактов применения насилия и превышения служебных полномочий в полку «Скала», а командира Юрия Гаркавого отстранили от исполнения обязанностей на время проверки.
МОСКВА, 1 июл – РИА Новости. Украинский 425-й отдельный штурмовой полк "Скала" вновь отправляет на штурм в Харьковской области дезертиров и бездомных после недавнего скандала, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Допросы военнопленных националистов из состава 425-го отдельного штурмового полка показали, что противник перебрасывает штурмовиков на данный участок фронта (Казачья Лопань – ред.) малыми группами, большинство из которых - пойманные дезертиры или лица без определенного места жительства", - рассказал собеседник агентства.
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06:43
Государственное бюро расследований Украины на прошлой неделе сообщило о начале досудебной проверки фактов применения насилия и превышения служебных полномочий в штурмовом полку ВСУ "Скала". В четверг командира полка Юрия Гаркавого отстранили от исполнения обязанностей на время проверки.
В сентябре 2025 года в российских силовых структурах сообщили РИА Новости, что родственники военнослужащих 425-го отдельного штурмового полка "Скала" ВСУ подсчитали количество пропавших без вести в том году и пришли к выводу, что оно сопоставимо с численностью батальона. В силовых структурах РФ отмечали, что полк принимает участие в боевых действиях в Сумской и Харьковской областях с весны 2025 года и прославился абсолютным безразличием к личному составу, издевательствами и "мясными штурмами".
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