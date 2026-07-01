"Допросы военнопленных националистов из состава 425-го отдельного штурмового полка показали, что противник перебрасывает штурмовиков на данный участок фронта (Казачья Лопань – ред.) малыми группами, большинство из которых - пойманные дезертиры или лица без определенного места жительства", - рассказал собеседник агентства.

В сентябре 2025 года в российских силовых структурах сообщили РИА Новости, что родственники военнослужащих 425-го отдельного штурмового полка "Скала" ВСУ подсчитали количество пропавших без вести в том году и пришли к выводу, что оно сопоставимо с численностью батальона. В силовых структурах РФ отмечали, что полк принимает участие в боевых действиях в Сумской и Харьковской областях с весны 2025 года и прославился абсолютным безразличием к личному составу, издевательствами и "мясными штурмами".