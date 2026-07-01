Краткий пересказ от РИА ИИ
- Заградотряд ВСУ сбросил мину с дрона на солдат 57-й отдельной мотопехотной бригады, которые пытались сдаться в плен.
- Инцидент произошел в селе Украинское под Сумами.
МОСКВА, 1 июл – РИА Новости. Заградотряд ВСУ сбросил мину с дрона на пытавшихся сдаться под Сумами украинских солдат из 57-й отдельной мотопехотной бригады (ОМПБр), сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Попытка боевой группы 57-й ОМПБр сдаться в плен в селе Украинское была пресечена заградительным отрядом ВСУ, который сбросил противотанковую мину с тяжелого коптера на ПВД украинских солдат", - рассказал собеседник агентства.
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22 июня 2022, 17:18