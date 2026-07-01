Заградотряд ВСУ сбросил мину на пытавшихся сдаться украинских солдат

МОСКВА, 1 июл – РИА Новости. Заградотряд ВСУ сбросил мину с дрона на пытавшихся сдаться под Сумами украинских солдат из 57-й отдельной мотопехотной бригады (ОМПБр), сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.