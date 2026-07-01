ВСУ применяют дроны со снарядами, начиненными дисками от циркулярных пил

"Сталкивались со снарядами самодельными, они сделаны как циркулярная пила. То есть диски. Внутри них находится заряд боевой, а сам поражающий элемент — это и есть эти диски заточенные… В каждом снаряде примерно до 20 дисков", - сказал военнослужащий с позывным Воробей.