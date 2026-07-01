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ВСУ применяют дроны со снарядами, начиненными дисками от циркулярных пил - РИА Новости, 01.07.2026
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ВСУ применяют дроны со снарядами, начиненными дисками от циркулярных пил

РИА Новости: ВСУ используют на FPV-дронах снаряды с дисками от циркулярных пил

© Фото : Joint Forces OperationУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© Фото : Joint Forces Operation
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Боевики ВСУ используют на FPV-дронах самодельные снаряды.
  • Снаряды начинены поражающими элементами в виде множества заточенных дисков от циркулярных пил.
  • Самодельное взрывное устройство крепится к днищу FPV-дрона и представляет собой кассету с взрывчаткой и блоком из пары дюжин дисков.
ГЕНИЧЕСК, 1 июл - РИА Новости. Боевики ВСУ массово используют на FPV-дронах самодельные снаряды, начиненные поражающими элементами в виде множества заточенных дисков от циркулярных пил, сообщил РИА Новости боец 18-й общевойсковой армии с позывным Воробей.
"Сталкивались со снарядами самодельными, они сделаны как циркулярная пила. То есть диски. Внутри них находится заряд боевой, а сам поражающий элемент — это и есть эти диски заточенные… В каждом снаряде примерно до 20 дисков", - сказал военнослужащий с позывным Воробей.
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По словам военного, самодельное взрывное устройство крепится боевиками ВСУ к днищу FPV-дрона и представляет собой кассету, начиненную взрывчаткой и блоком из пары дюжин дисков, имеющих диаметр около 10–15 сантиметров.
"Соответственно, вот этот сам диск и является поражающим элементом… Снаряд легкий, дрон летит далеко, летит быстро и наносит множественные осколочные ранения", - пояснил военнослужащий.
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