Потери ВСУ за полгода составили более 223 тысяч военных

Краткий пересказ от РИА ИИ Потери украинских войск за первое полугодие составили более 223 тысяч военнослужащих.

Максимальное значение пришлось на июнь — 41 397 солдат.

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Потери украинских войск за первое полугодие достигли более 223 тысяч военнослужащих, подсчитало РИА Новости, изучив данные Минобороны.

С 1 января по 30 июня показатель составил 223 290 солдат. Большая часть пришлась на июнь — 41 397 военных. В марте противник потерял 39 060 военных, в январе — 38 737, в мае — 34 962, в апреле — 34 579, в феврале — 34 555.

Больше всего убитых и раненых среди служащих в ВСУ пришлось на зону ответственности группировки войск "Центр" — 60 345 военнослужащих. У бойцов "Востока" — 57 270 украинских солдат, у "Севера" — 35 520, у "Запада" — 33 450, а у "Юга" — 27 920. Группировка "Днепр" привела к 8 785 потерям в рядах противника.

Ранее президент РФ Владимир Путин на встрече с выпускниками военных вузов в Кремле заявил, что Вооруженные Силы России "долбят" противника на фронте каждый божий день.

СБИТО БОЛЕЕ 63 ТЫСЯЧ БПЛА ВСУ

Силы и средства ПВО РФ за первое полугодие сбили над российской территорией не менее 63 993 украинских беспилотников самолетного типа, подсчитало РИА Новости, изучив данные Минобороны РФ.

Больше всего сбитых беспилотников пришлось на июнь — 17 832. В мае было уничтожено 14 195 БПЛА, в марте — 11 211, в апреле — 9372, в феврале — 5989, в январе — 5394.

На май и июнь пришлась половина всех сбитых украинских дронов за полгода (32 027).

Наибольшее число беспилотников за сутки было сбито 17 мая — 1054. Далее следуют 18 июня (992), 30 июня (927), 6 июня (911) и 23 мая (800).

В конце марта министерство обороны РФ сообщало, что власти нескольких европейских стран решили нарастить производство и поставки БПЛА из-за все больших потерь в ВСУ и нехватки живой силы. В ведомстве расценивали это решение как шаг к эскалации и предупреждали, что атаки с их применением лишь ускорят втягивание этих стран в вооруженный конфликт.

Ранее Путин заявил о необходимости быстро и существенно нарастить производство наиболее востребованных средств ПВО. Он отмечал, что их необходимо постоянно совершенствовать в соответствии с потребностями в ведении боевых действий, прикрытии соответствующих объектов с учетом того, что применяется противником.

ОСВОБОЖДЕНО 128 НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

Вооруженные силы России за первое полугодие освободили в зоне специальной военной операции 128 населенных пунктов, больше всего - в Донецкой Народной Республике, подсчитало РИА Новости, изучив данные Минобороны РФ.

Согласно подсчетам, с 1 января по 30 июня под контроль ВС РФ перешли 39 населенных пунктов в ДНР, 32 — в Харьковской области, 29 — в Запорожской области, 20 — в Сумской области и 8 — в Днепропетровской области.

Больше всего населенных пунктов было освобождено в феврале — 24. В январе и марте под контроль российских войск перешли по 23 населенных пункта, в мае — 21, в апреле — 17 и в июне —20.

На ДНР, Харьковскую и Запорожскую области пришлось 100 освобожденных населенных пунктов, или 78% от общего числа.

Ранее Путин на встрече с выпускниками военных вузов в Кремле рассказал, что российские войска поджимают ВСУ на всей линии боевого соприкосновения и близки к освобождению Константиновки в ДНР.

НАНЕСЕНО 157 УДАРОВ ВОЗМЕЗДИЯ

Вооруженные силы России за первое полугодие нанесли не менее 157 массированных и групповых ударов по объектам, используемым в интересах ВСУ, подсчитало РИА Новости, изучив данные Минобороны РФ.

Согласно подсчетам, с 1 января по 30 июня российские войска нанесли 22 массированных и не менее 135 групповых ударов высокоточным оружием. Больше всего массированных ударов по объектам ВСУ пришлось на февраль — шесть. В январе их было пять, в марте — четыре, в апреле и мае — по три, в июне — один.

Основными целями ударов, согласно сводкам ведомства, становились предприятия военно-промышленного комплекса Украины, объекты энергетики, транспортной, аэродромной и портовой инфраструктуры, склады боеприпасов и горючего, места производства, хранения и запуска ударных беспилотников, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.

Ранее Путин заявил, что ответные удары Вооруженных сил России вглубь Украины являются гораздо более мощными и приводят к действительно серьезным последствиям.

УНИЧТОЖЕНО 11 ПУСКОВЫХ УСТАНОВОК HIMARS

Вооруженные силы России за первое полугодие уничтожили 11 пусковых установок РСЗО HIMARS и сбили 486 реактивных снарядов к ним, подсчитало РИА Новости, изучив данные Минобороны РФ.

Наибольшее число реактивных снарядов HIMARS российская ПВО сбила в феврале — 189. В январе был уничтожен 131 такой снаряд, в марте — 34, в апреле — 68, в мае — 23, в июне — 41.

РСЗО HIMARS разработана в США в 1996-2000 годах, производится с 2003-го, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов — около 80 километров.

НАНЕСЕНЫ УДАРЫ ПО 1575 СКЛАДАМ ВСУ

Вооруженные силы России за первое полугодие уничтожили 1575 складов боеприпасов, горючего, материальных средств и иных объектов хранения ВСУ, подсчитало РИА Новости, изучив данные Минобороны РФ.

В сводках Минобороны речь, в частности, шла о складах боеприпасов, горючего, материальных средств, а также о местах хранения вооружения, военной техники и комплектующих. Кроме того, удары наносились по объектам, связанным с хранением беспилотных летательных аппаратов, ракетно-артиллерийского вооружения и материально-технических средств ВСУ.