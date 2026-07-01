Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российские Вооруженные силы нанесли удар по военным ВСУ в районе населенного пункта Маяки в ДНР.
- Уничтожено до 20 боевиков и инженерная техника.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Российские Вооруженные силы нанесли удар по боевикам ВСУ, пытавшимся восстановить переправу через реку Северский Донец в районе населенного пункта Маяки в ДНР, уничтожены до 20 боевиков, сообщили в Минобороны РФ.
"При попытке восстановить переправу через реку Северский Донец в районе населенного пункта Маяки Донецкой Народной Республики в результате авиационного удара по инженерным подразделениям 63-й механизированной бригады ВСУ уничтожено до 20 боевиков и инженерная техника", - говорится в сводке российского ведомства.
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