В ДНР уничтожили до 20 боевиков ВСУ при попытке восстановить переправу

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Российские Вооруженные силы нанесли удар по боевикам ВСУ, пытавшимся восстановить переправу через реку Северский Донец в районе населенного пункта Маяки в ДНР, уничтожены до 20 боевиков, сообщили в Минобороны РФ.