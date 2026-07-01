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Воронежские врачи удалили опухоль размером с младенца из матки пациентки - РИА Новости, 01.07.2026
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16:19 01.07.2026 (обновлено: 16:29 01.07.2026)
Воронежские врачи удалили опухоль размером с младенца из матки пациентки

Врачи в Воронеже удалили опухоль размером с младенца из матки пациентки

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкВрачи делают операцию
Врачи делают операцию - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Воронежские врачи удалили опухоль размером с младенца в матке 22-летней пациентки.
  • Операция прошла успешно, репродуктивная функция пациентки сохранена, матку оставили нетронутой.
ВОРОНЕЖ, 1 июл — РИА Новости. Воронежские врачи удалили опухоль размером с младенца в матке пациентки, сохранив возможность иметь детей, сообщили в Министерстве здравоохранения региона.
По данным Минздрава, 22-летняя девушка в течение трех лет наблюдала за увеличением живота, но никуда не обращалась, пока матка не достигла размеров, соответствующих 28-недельной беременности.
"Девушке сделали операцию. Перед врачами стояла нелегкая задача — необходимо было сохранить ее репродуктивную функцию. Бригада под руководством заведующего гинекологическим отделением Павла Лохмачева удалила узел — пациентке провели хирургическую операцию, при которой иссекли новообразование, но оставили саму матку нетронутой", — говорится в канале министерства на платформе "Макс".
В ведомстве добавили, что девушку выписали на пятый день после операции.
"Этот случай — не только свидетельство профессионализма. Пусть это станет напоминанием всем женщинам о необходимости своевременного наблюдения у гинеколога с целью раннего выявления и лечения возможных заболеваний", — добавили в Минздраве.
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