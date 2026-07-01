Воронежские врачи удалили опухоль размером с младенца из матки пациентки

Краткий пересказ от РИА ИИ Воронежские врачи удалили опухоль размером с младенца в матке 22-летней пациентки.

Операция прошла успешно, репродуктивная функция пациентки сохранена, матку оставили нетронутой.

ВОРОНЕЖ, 1 июл — РИА Новости. Воронежские врачи удалили опухоль размером с младенца в матке пациентки, сохранив возможность иметь детей, сообщили в Министерстве здравоохранения региона.

По данным Минздрава, 22-летняя девушка в течение трех лет наблюдала за увеличением живота, но никуда не обращалась, пока матка не достигла размеров, соответствующих 28-недельной беременности.

"Девушке сделали операцию. Перед врачами стояла нелегкая задача — необходимо было сохранить ее репродуктивную функцию. Бригада под руководством заведующего гинекологическим отделением Павла Лохмачева удалила узел — пациентке провели хирургическую операцию, при которой иссекли новообразование, но оставили саму матку нетронутой", — говорится в канале министерства на платформе " Макс ".

В ведомстве добавили, что девушку выписали на пятый день после операции.