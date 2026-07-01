Рейтинг@Mail.ru
Волошко: все больше приморцев участвуют в проектах благоустройства - РИА Новости, 01.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:23 01.07.2026
Волошко: все больше приморцев участвуют в проектах благоустройства

Волошко: все больше жителей Приморья участвуют в проектах благоустройства

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкВладивосток
Владивосток - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Владивосток. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
ВЛАДИВОСТОК, 1 июл – РИА Новости. Все больше жителей Приморья участвуют в реализации проектов благоустройства, сообщил председатель регионального законодательного собрания Антон Волошко.
В думе Артемовского городского округа состоялось заседание Совета председателей представительных органов муниципальных округов, городских округов при законодательном собрании Приморского края на тему благоустройства общественных территорий.
"Жители края все чаще берут инициативу в свои руки и непосредственно участвуют в реализации проектов благоустройства, используя возможности территориального общественного самоуправления. Наша общая задача – создать условия, при которых эти тенденции не только сохранятся, но и получат дальнейшее развитие", - приводит заксобрание Приморья слова Волошко.
Он отметил, что люди, видя, как преображаются парки, скверы, набережные, придомовые территории, все охотнее дают обратную связь. Постоянный рост числа участвующих в проектах позволяет привлекать значительное федеральное финансирование.
"Значительную помощь органам власти и муниципалитетам традиционно оказывает политическая партия "Единая Россия"… В этом году запущен партийный проект "Большое благоустройство", ставящий амбициозную, но вполне достижимую цель – сделать весь Приморский край территорией максимального комфорта", - добавил Волошко.
Выступая на заседании, глава Приморья Олег Кожемяко отметил, что на реализацию программ благоустройства активно выделяются средства. В этом году власти существенно увеличили поддержку территориальных общественных самоуправлений (ТОС), эта работа будет продолжена.
Председатели муниципальных дум, краевого заксобрания, а также представители правительства региона обсудили опыт благоустройства, участие районов в федеральных и краевых программах по созданию комфортной среды, а также изменение законодательства в сфере местного самоуправления.
Вид на площадь Борцов Революции во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
Выборы в парламент Приморья назначили на 20 сентября
19 июня, 04:37
 
Приморский крайОлег Кожемяко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала