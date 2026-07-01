Волошко: все больше приморцев участвуют в проектах благоустройства

ВЛАДИВОСТОК, 1 июл – РИА Новости. Все больше жителей Приморья участвуют в реализации проектов благоустройства, сообщил председатель регионального законодательного собрания Антон Волошко.

В думе Артемовского городского округа состоялось заседание Совета председателей представительных органов муниципальных округов, городских округов при законодательном собрании Приморского края на тему благоустройства общественных территорий.

"Жители края все чаще берут инициативу в свои руки и непосредственно участвуют в реализации проектов благоустройства, используя возможности территориального общественного самоуправления. Наша общая задача – создать условия, при которых эти тенденции не только сохранятся, но и получат дальнейшее развитие", - приводит заксобрание Приморья слова Волошко.

Он отметил, что люди, видя, как преображаются парки, скверы, набережные, придомовые территории, все охотнее дают обратную связь. Постоянный рост числа участвующих в проектах позволяет привлекать значительное федеральное финансирование.

"Значительную помощь органам власти и муниципалитетам традиционно оказывает политическая партия "Единая Россия"… В этом году запущен партийный проект "Большое благоустройство", ставящий амбициозную, но вполне достижимую цель – сделать весь Приморский край территорией максимального комфорта", - добавил Волошко.

Выступая на заседании, глава Приморья Олег Кожемяко отметил, что на реализацию программ благоустройства активно выделяются средства. В этом году власти существенно увеличили поддержку территориальных общественных самоуправлений (ТОС), эта работа будет продолжена.