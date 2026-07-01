В МИД рассказали, когда планируют запустить автобусы из Владивостока в КНДР

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Запуск автобусных рейсов из Владивостока в Корейскую Народно-Демократическую Республику планируется ближе к концу 2026 года, рассказал в интервью РИА Новости исполняющий обязанности представителя МИД РФ во Владивостоке Евгений Волосастов.