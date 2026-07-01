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В МИД рассказали, когда планируют запустить автобусы из Владивостока в КНДР - РИА Новости, 01.07.2026
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08:16 01.07.2026
В МИД рассказали, когда планируют запустить автобусы из Владивостока в КНДР

Волосастов: автобусы из Владивостока в КНДР запустят к концу 2026 года

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкВид на Владивосток
Вид на Владивосток - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Запуск автобусных рейсов из Владивостока в КНДР планируется ближе к концу 2026 года.
  • Приморскому туроператору ООО «Восток Интур» определили регулярный пассажирский маршрут между Владивостоком и специальной экономической зоной Расон в КНДР.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Запуск автобусных рейсов из Владивостока в Корейскую Народно-Демократическую Республику планируется ближе к концу 2026 года, рассказал в интервью РИА Новости исполняющий обязанности представителя МИД РФ во Владивостоке Евгений Волосастов.
"В мае текущего года был определен регулярный пассажирский автоперевозчик между Владивостоком и специальной экономической зоной Расон в КНДР. Это аккредитованный корейскими властями приморский туроператор ООО "Восток Интур", который планирует запуск маршрута ближе к концу 2026 года", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
В апреле 2026 года Россия и КНДР завершили соединение пролетов автомобильного моста через реку Туманную. Она отделяет республику от Приморского края РФ.
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