В МИД рассказали, когда планируют запустить автобусы из Владивостока в КНДР

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Запуск автобусных рейсов из Владивостока в КНДР планируется ближе к концу 2026 года.
- Приморскому туроператору ООО «Восток Интур» определили регулярный пассажирский маршрут между Владивостоком и специальной экономической зоной Расон в КНДР.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Запуск автобусных рейсов из Владивостока в Корейскую Народно-Демократическую Республику планируется ближе к концу 2026 года, рассказал в интервью РИА Новости исполняющий обязанности представителя МИД РФ во Владивостоке Евгений Волосастов.
"В мае текущего года был определен регулярный пассажирский автоперевозчик между Владивостоком и специальной экономической зоной Расон в КНДР. Это аккредитованный корейскими властями приморский туроператор ООО "Восток Интур", который планирует запуск маршрута ближе к концу 2026 года", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
В апреле 2026 года Россия и КНДР завершили соединение пролетов автомобильного моста через реку Туманную. Она отделяет республику от Приморского края РФ.