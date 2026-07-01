На подлете к промзоне в Ставропольском крае сбили еще один БПЛА

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На подлете к промышленной зоне Буденновска в Ставропольском крае сбит еще один БПЛА.
- Пострадавших и разрушений нет, на местах падения обломков работают оперативные службы.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Еще один БПЛА сбит на подлете к промышленной зоне Буденновска в Ставропольском крае, никто не пострадал, сообщил губернатор Владимир Владимиров.
Ранее он сообщал о сбитом на подлете к промышленной зоне Буденновска беспилотнике.
"Еще один беспилотник сбит на подлете к промзоне Буденновска. Пострадавших и разрушений нет", - написал Владимиров в канале на платформе "Макс".
Губернатор добавил, что на местах падения обломков работают оперативные службы.
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