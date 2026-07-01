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Филиал РУДН в Сочи отказался от выпускных работ юристов из-за ИИ - РИА Новости, 01.07.2026
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22:31 01.07.2026
Филиал РУДН в Сочи отказался от выпускных работ юристов из-за ИИ

Филиал РУДН в Сочи отказался от выпускных работ юристов из-за развития ИИ

© Fotolia / ElnurРабота за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© Fotolia / Elnur
Работа за компьютером. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сочинский институт (филиал) РУДН отказался от выпускных квалификационных работ бакалавров по направлению «Юриспруденция» из-за развития технологий искусственного интеллекта.
  • Решение отказаться от ВКР касается наборов 2024, 2025 и 2026 годов.
  • По словам исполняющей обязанности декана юридического факультета, вуз воспользовался нормой федерального государственного образовательного стандарта, чтобы адаптировать выпуск под реалии современной правовой профессии.
СОЧИ, 1 июл - РИА Новости. Сочинский институт (филиал) РУДН отказался от выпускных квалификационных работ юристов-бакалавров из-за развития технологий искусственного интеллекта, сообщает институт.
"Развитие искусственного интеллекта стало причиной отказа от выпускных квалификационных работ бакалавров по направлению "Юриспруденция". Решение Сочинского института (филиала) РУДН отказаться от выпускных квалификационных работ бакалавров по направлению "Юриспруденция" полностью коррелирует с позицией министра науки и высшего образования РФ", - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте института.
Там добавили, что решение ученого совета юридического факультета касается наборов 2024, 2025 и 2026 годов.
По словам директора Сочинского института (филиала) РУДН Александра Петенко, отказ от ВКР позволит оценить истинный профессионализм студентов.
"Отказ от ВКР – это ни в коем случае не "облегчение участи" студентов. Это повышение планки… Диплом Сочинского института РУДН и впредь будет знаком качества, но теперь этот знак будет подтверждать не умение писать тексты, а умение мыслить как юрист в эпоху цифровых технологий", - приводятся на сайте слова директора института.
Исполняющая обязанности декана юридического факультета Елена Легостаева пояснила, что по федеральному государственному образовательному стандарту по юридическому образованию ВКР - не единственная форма итоговой аттестации. По ее словам, вуз вправе самостоятельно определять виды и формы государственной итоговой аттестации.
"Юриспруденция первой реагирует на вызовы времени. Принято взвешенное, но историческое решение, имеющее под собой твердую основу. С точки зрения буквы закона, у нас не было никаких препятствий для этого шага… Мы воспользовались этой нормой, чтобы адаптировать выпуск под реалии современной правовой профессии. Аналогичная позиция закреплена в образовательном стандарте РУДН", – приводятся слова Легостаевой на сайте института.
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