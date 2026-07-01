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Авторы ВКонтакте заработали 1,4 млрд рублей с помощью VK AdBlogger - РИА Новости, 01.07.2026
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11:49 01.07.2026

Авторы ВКонтакте заработали 1,4 млрд рублей с помощью VK AdBlogger

© Shutterstock/FOTODOM / insta_photosДевушка использует смартфон
Девушка использует смартфон - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© Shutterstock/FOTODOM / insta_photos
Девушка использует смартфон. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. В первом полугодии 2026 года создатели контента заработали на нативной рекламе больше, чем за весь 2025 год. Рост обеспечило увеличение инвестиций рекламодателей на 36% год к году и числа авторов на платформе в два раза.
На платформе VK AdBlogger авторам доступны два формата монетизации: нативные интеграции для брендов и продвижение товаров через шопсы. Максимальный месячный заработок одного автора через контентные интеграции достиг 1,55 млн рублей, а средний месячный доход от заказов контента вырос на 22%. Наиболее высокие темпы роста показали интеграции с помощью VK Клипов — количество размещений увеличилось в 11 раз.
Авторы стали активнее монетизировать шопсы — контент с товарами: они делятся личными рекомендациями и получают процент с каждой продажи товара по реферальной ссылке. Максимальный доход автора от одного шопса составил 2,4 млн рублей.
© Фото : пресс-служба ВКонтактеАвторы ВКонтакте заработали 1,4 млрд рублей с помощью VK AdBlogger
Авторы ВКонтакте заработали 1,4 млрд рублей с помощью VK AdBlogger - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© Фото : пресс-служба ВКонтакте
Авторы ВКонтакте заработали 1,4 млрд рублей с помощью VK AdBlogger
"Авторы контента давно стали важным каналом коммуникации между брендами и аудиторией. Людям интересно, что выбрал автор, какой образ собрал или как использует какой-то продукт. Нативные рекомендации повышают доверие и вовлечённость: пользователи активно комментируют такие публикации, делятся советами, задают вопросы и принимают решение о приобретении товаров. Такой формат помогает брендам выстраивать живой диалог с аудиторией, поэтому интерес к сотрудничеству с авторами продолжает расти", — рассказала руководитель группы монетарной мотивации авторов ВКонтакте Елизавета Пескова.
Справка
VK AdBlogger — платформа для взаимодействия авторов и бизнеса. Здесь рекламодатели могут подбирать авторов, оценивать статистику сообществ и размещать рекламу в сообществах, а авторы — назначать цены за услуги и получать заявки от рекламодателей.
Шопсы — формат публикаций ВКонтакте с карточками или ссылками на покупку товаров. Они позволяют пользователям совершать покупки прямо внутри соцсети, авторам — монетизировать рекомендации товаров, а бизнесу — стимулировать продажи через контент и блогерские интеграции. Все процессы, включая документооборот, маркировку и оплату рекламы, автоматизированы.
 
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