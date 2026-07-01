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Американский вертолет совершил аварийную посадку на воду в Аравийском море - РИА Новости, 01.07.2026
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20:43 01.07.2026
Американский вертолет совершил аварийную посадку на воду в Аравийском море

Вертолет США совершил аварийную посадку в Аравийском море, один человек пропал

© AP Photo / Mass Communication Specialist Seaman Aaron Haro GonzalezАмериканский вертолёт MH-60S Sea Hawk
Американский вертолёт MH-60S Sea Hawk - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© AP Photo / Mass Communication Specialist Seaman Aaron Haro Gonzalez
Американский вертолёт MH-60S Sea Hawk. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Американский военный вертолет MH-60S Sea Hawk совершил аварийную посадку на воду в Аравийском море.
  • Трое из четырех членов экипажа спасены и находятся в стабильном состоянии, поиски четвертого продолжаются.
НЬЮ-ЙОРК, 1 июл – РИА Новости. Американский военный вертолет совершил аварийную посадку на воду в Аравийском море, трое из четырех членов экипажа спасены, сообщило Центральное командование ВМС США.
ЧП произошло ранее в среду: экипаж вертолета MH-60S Sea Hawk, приписанный к авианосцу USS George H.W. Bush (CVN 77), совершил аварийную посадку на воду в Аравийском море.
"Нет признаков того, что аварийная ситуация была вызвана враждебными действиями. Трое из четырех членов экипажа вертолета спасены и находятся в стабильном состоянии на борту George H.W. Bush", – говорится в сообщении военных в Х.
Там отметили, что силы ВМС США в регионе в настоящее время ведут поиски еще одного члена экипажа, "который пока числится пропавшим".
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