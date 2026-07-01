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В Венесуэле зафиксировали 782 афтершока после разрушительных землетрясений - РИА Новости, 01.07.2026
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22:02 01.07.2026
В Венесуэле зафиксировали 782 афтершока после разрушительных землетрясений

В Венесуэле зарегистрировали 782 афтершока после землетрясений

© REUTERS / MIGUEL MEDINAПоследствия землетрясения в Венесуэле
Последствия землетрясения в Венесуэле - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© REUTERS / MIGUEL MEDINA
Последствия землетрясения в Венесуэле
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На территории Венесуэлы после разрушительных землетрясений 24 июня зарегистрированы уже 782 афтершока.
  • Частота повторных толчков и их магнитуда продолжают снижаться, хотя угроза более сильного афтершока сохраняется.
МЕХИКО, 1 июл - РИА Новости. На территории Венесуэлы после разрушительных землетрясений 24 июня зарегистрированы уже 782 афтершока, сообщил спикер Национальной ассамблеи Хорхе Родригес.
"С вечера 24 июня по настоящий момент мы можем насчитать 782 афтершока", - сказал Родригес на брифинге, который показал телеканал VTV.
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По словам чиновника, частота повторных толчков и их магнитуда продолжают снижаться.
"Это не означает, что угроза более сильного афтершока полностью исчезла, однако это хорошая новость. Сохраняется тенденция к тому, что повторные толчки происходят все реже, а их сила постепенно уменьшается", - отметил он.
В Венесуэле 24 июня произошли две серии мощных подземных толчков, магнитуда первой из которых, по оценке Геологической службы США, составила 7,2, а второй - 7,5. По последним данным властей Венесуэлы, число погибших возросло до 2295, ранения получили 11 267 человек. Были разрушены сотни жилых домов, повреждены инфраструктура и больницы, закрыт главный аэропорт страны.
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с трагическими последствиями разрушительного землетрясения. Москва заявила о готовности помочь Каракасу.
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