В Венесуэле зафиксировали 782 афтершока после разрушительных землетрясений

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На территории Венесуэлы после разрушительных землетрясений 24 июня зарегистрированы уже 782 афтершока.
- Частота повторных толчков и их магнитуда продолжают снижаться, хотя угроза более сильного афтершока сохраняется.
МЕХИКО, 1 июл - РИА Новости. На территории Венесуэлы после разрушительных землетрясений 24 июня зарегистрированы уже 782 афтершока, сообщил спикер Национальной ассамблеи Хорхе Родригес.
По словам чиновника, частота повторных толчков и их магнитуда продолжают снижаться.
"Это не означает, что угроза более сильного афтершока полностью исчезла, однако это хорошая новость. Сохраняется тенденция к тому, что повторные толчки происходят все реже, а их сила постепенно уменьшается", - отметил он.
В Венесуэле 24 июня произошли две серии мощных подземных толчков, магнитуда первой из которых, по оценке Геологической службы США, составила 7,2, а второй - 7,5. По последним данным властей Венесуэлы, число погибших возросло до 2295, ранения получили 11 267 человек. Были разрушены сотни жилых домов, повреждены инфраструктура и больницы, закрыт главный аэропорт страны.
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с трагическими последствиями разрушительного землетрясения. Москва заявила о готовности помочь Каракасу.