В Венесуэле спасатели извлекли из-под завалов более шести тысяч человек

Краткий пересказ от РИА ИИ После землетрясений в Венесуэле спасатели извлекли из-под завалов живыми 6461 человека.

Число погибших в результате землетрясений достигло 2295 человек, ранения получили 11 267 человек.

Путин выразил соболезнования в связи с трагическими последствиями землетрясения и заявил о готовности помочь Каракасу.

МЕХИКО, 1 июл - РИА Новости. Венесуэльские и иностранные спасатели с начала поисково-спасательной операции после разрушительных землетрясений 24 июня извлекли из-под завалов живыми 6461 человека, сообщил спикер Национальной ассамблеи Хорхе Родригес.

"За вчерашний день к спасенным добавилась еще одна девочка, и общее число спасенных достигло 6461 человека", - сказал Родригес на брифинге, который транслировали местные телеканалы.

По его словам, поиски людей под завалами продолжаются - "надежда найти живых остается неизменной".

Венесуэле 24 июня произошли две серии мощных подземных толчков, магнитуда первой из которых, по оценке Геологической службы США, составила 7,2, а второй - 7,5. По последним данным властей Венесуэлы, число погибших возросло до 2295, ранения получили 11 267 человек. Были разрушены сотни жилых домов, повреждены инфраструктура и больницы, закрыт главный аэропорт страны.