Рейтинг@Mail.ru
В Венесуэле спасатели извлекли из-под завалов более шести тысяч человек - РИА Новости, 01.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:00 01.07.2026
В Венесуэле спасатели извлекли из-под завалов более шести тысяч человек

В Венесуэле спасатели извлекли из-под завалов 6461 человека

© РИА Новости | Перейти в медиабанкПоследствия землетрясения в Каракасе
Последствия землетрясения в Каракасе - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Последствия землетрясения в Каракасе
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • После землетрясений в Венесуэле спасатели извлекли из-под завалов живыми 6461 человека.
  • Число погибших в результате землетрясений достигло 2295 человек, ранения получили 11 267 человек.
  • Путин выразил соболезнования в связи с трагическими последствиями землетрясения и заявил о готовности помочь Каракасу.
МЕХИКО, 1 июл - РИА Новости. Венесуэльские и иностранные спасатели с начала поисково-спасательной операции после разрушительных землетрясений 24 июня извлекли из-под завалов живыми 6461 человека, сообщил спикер Национальной ассамблеи Хорхе Родригес.
"За вчерашний день к спасенным добавилась еще одна девочка, и общее число спасенных достигло 6461 человека", - сказал Родригес на брифинге, который транслировали местные телеканалы.
По его словам, поиски людей под завалами продолжаются - "надежда найти живых остается неизменной".
В Венесуэле 24 июня произошли две серии мощных подземных толчков, магнитуда первой из которых, по оценке Геологической службы США, составила 7,2, а второй - 7,5. По последним данным властей Венесуэлы, число погибших возросло до 2295, ранения получили 11 267 человек. Были разрушены сотни жилых домов, повреждены инфраструктура и больницы, закрыт главный аэропорт страны.
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с трагическими последствиями разрушительного землетрясения. Москва заявила о готовности помочь Каракасу.
Последствия землетрясения в Ла-Гуайре, Венесуэла - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
В Венесуэле спасатели вытащили из-под завалов 15-летнюю девочку
27 июня, 17:17
 
В миреВенесуэлаСШАРоссияХорхе РодригесВладимир ПутинЗемлетрясение в Венесуэле
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала