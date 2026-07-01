В Венесуэле объявили траур в память о жертвах землетрясений

Краткий пересказ от РИА ИИ Уполномоченный президент Венесуэлы Дельси Родригес объявила семидневный национальный траур с 1 по 7 июля в память о погибших в результате землетрясений 24 июня.

В Венесуэле 24 июня произошли две серии мощных подземных толчков, магнитуда первого составила 7,2, а второго — 7,5.

Число погибших в результате землетрясений возросло до 1943 человек, были разрушены сотни жилых домов, повреждены инфраструктура и больницы, закрыт главный аэропорт страны.

КАРАКАС, 1 июл - РИА Новости. Уполномоченный президент Венесуэлы Дельси Родригес объявила семидневный национальный траур с 1 по 7 июля в память о погибших в результате разрушительных землетрясений 24 июня.

"В память о жертвах я приняла решение объявить национальный траур сроком на семь дней, начиная с 18.00 сегодняшнего дня", - написала Родригес.

Она отметила, что Венесуэла глубоко скорбит из-за человеческих потерь, вызванных разрушительными землетрясениями, выразила соболезнования семьям погибших, пожелала скорейшего выздоровления пострадавшим и выразила поддержку родным пропавших без вести и пострадавшим общинам.

В Венесуэле 24 июня произошли две серии мощных подземных толчков, магнитуда первой из которых, по оценке Геологической службы США, составила 7,2, а второй - 7,5. По последним данным властей Венесуэлы, число погибших возросло до 1943. Были разрушены сотни жилых домов, повреждены инфраструктура и больницы, закрыт главный аэропорт страны.