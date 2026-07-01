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В Венесуэле объявили траур в память о жертвах землетрясений - РИА Новости, 01.07.2026
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20:25 01.07.2026
В Венесуэле объявили траур в память о жертвах землетрясений

В Венесуэле объявили национальный траур в память о жертвах землетрясений

© РИА Новости | Перейти в медиабанкПоследствия землетрясения в Каракасе
Последствия землетрясения в Каракасе - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
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Последствия землетрясения в Каракасе
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Уполномоченный президент Венесуэлы Дельси Родригес объявила семидневный национальный траур с 1 по 7 июля в память о погибших в результате землетрясений 24 июня.
  • В Венесуэле 24 июня произошли две серии мощных подземных толчков, магнитуда первого составила 7,2, а второго — 7,5.
  • Число погибших в результате землетрясений возросло до 1943 человек, были разрушены сотни жилых домов, повреждены инфраструктура и больницы, закрыт главный аэропорт страны.
КАРАКАС, 1 июл - РИА Новости. Уполномоченный президент Венесуэлы Дельси Родригес объявила семидневный национальный траур с 1 по 7 июля в память о погибших в результате разрушительных землетрясений 24 июня.
"В память о жертвах я приняла решение объявить национальный траур сроком на семь дней, начиная с 18.00 сегодняшнего дня", - написала Родригес.
Она отметила, что Венесуэла глубоко скорбит из-за человеческих потерь, вызванных разрушительными землетрясениями, выразила соболезнования семьям погибших, пожелала скорейшего выздоровления пострадавшим и выразила поддержку родным пропавших без вести и пострадавшим общинам.
В Венесуэле 24 июня произошли две серии мощных подземных толчков, магнитуда первой из которых, по оценке Геологической службы США, составила 7,2, а второй - 7,5. По последним данным властей Венесуэлы, число погибших возросло до 1943. Были разрушены сотни жилых домов, повреждены инфраструктура и больницы, закрыт главный аэропорт страны.
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с трагическими последствиями разрушительного землетрясения. Москва заявила о готовности помочь Каракасу.
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