Небо Венесуэлы окрасилось в красный цвет после землетрясения

Небо Венесуэлы окрасилось в красный цвет после землетрясения

© REUTERS / CALZADOS JDY SPORT CCS Небо Венесуэлы окрасилось в красный цвет после землетрясения

Небо Венесуэлы окрасилось в красный цвет после землетрясения

Краткий пересказ от РИА ИИ В Венесуэле 24 июня произошли две серии мощных землетрясений с магнитудами 7,2 и 7,5.

После землетрясений небо Венесуэлы окрасилось в красный цвет из-за рэлеевского рассеяния.

КАРАКАС, 1 июл - РИА Новости. Небо Венесуэлы окрасилось в красный цвет после землетрясения вследствие феномена, известного как рэлеевское рассеяние, передает телеканал VTV.

"Красное небо, наблюдаемое после землетрясения, является результатом оптического и метеорологического явления, связанного с высокой концентрацией частиц в воздухе и известного как рэлеевское рассеяние", - сказано в сообщении.

VTV поясняет, что после землетрясения в атмосферу попали большие объемы пыли, песка и иных микроскопических частиц, а через них проникают столько волны большей длины, соответствующие красным и оранжевым оттенкам.

Венесуэле 24 июня произошли две серии мощных подземных толчков, магнитуда первой из которых, по оценке Геологической службы США , составила 7,2, а второй - 7,5. По последним данным властей Венесуэлы, число погибших возросло до 1943. Были разрушены сотни жилых домов, повреждены инфраструктура и больницы, закрыт главный аэропорт страны.