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Небо Венесуэлы окрасилось в красный цвет после землетрясения - РИА Новости, 01.07.2026
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11:43 01.07.2026
Небо Венесуэлы окрасилось в красный цвет после землетрясения

VTV: небо Венесуэлы окрасилось в красный цвет после землетрясения

© REUTERS / CALZADOS JDY SPORT CCSНебо Венесуэлы окрасилось в красный цвет после землетрясения
Небо Венесуэлы окрасилось в красный цвет после землетрясения - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© REUTERS / CALZADOS JDY SPORT CCS
Небо Венесуэлы окрасилось в красный цвет после землетрясения
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Венесуэле 24 июня произошли две серии мощных землетрясений с магнитудами 7,2 и 7,5.
  • После землетрясений небо Венесуэлы окрасилось в красный цвет из-за рэлеевского рассеяния.
КАРАКАС, 1 июл - РИА Новости. Небо Венесуэлы окрасилось в красный цвет после землетрясения вследствие феномена, известного как рэлеевское рассеяние, передает телеканал VTV.
"Красное небо, наблюдаемое после землетрясения, является результатом оптического и метеорологического явления, связанного с высокой концентрацией частиц в воздухе и известного как рэлеевское рассеяние", - сказано в сообщении.
VTV поясняет, что после землетрясения в атмосферу попали большие объемы пыли, песка и иных микроскопических частиц, а через них проникают столько волны большей длины, соответствующие красным и оранжевым оттенкам.
В Венесуэле 24 июня произошли две серии мощных подземных толчков, магнитуда первой из которых, по оценке Геологической службы США, составила 7,2, а второй - 7,5. По последним данным властей Венесуэлы, число погибших возросло до 1943. Были разрушены сотни жилых домов, повреждены инфраструктура и больницы, закрыт главный аэропорт страны.
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с трагическими последствиями разрушительного землетрясения. Москва заявила о готовности помочь Каракасу.
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