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США отправили более 900 военнослужащих в Венесуэлу - РИА Новости, 01.07.2026
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04:37 01.07.2026
США отправили более 900 военнослужащих в Венесуэлу

США разместили в Венесуэле более 900 военных для помощи после землетрясения

© РИА Новости | Перейти в медиабанкПоследствия землетрясения в Каракасе
Последствия землетрясения в Каракасе - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
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Последствия землетрясения в Каракасе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • США отправили более 900 военнослужащих в Венесуэлу для помощи с устранением последствий землетрясения.
  • Еще около 800 служащих размещены в Пуэрто-Рико и Кюрасао.
  • В Венесуэле 24 июня произошли две серии мощных подземных толчков с магнитудой 7,2 и 7,5, в результате которых погибло более 1943 человек.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. США отправили более 900 военнослужащих в Венесуэлу для помощи с устранением последствий землетрясения, еще 800 служащих размещены в Пуэрто-Рико и Кюрасао, передает агентство Рейтер со ссылкой на главу Южного командования ВС США генерала Фрэнсиса Донована.
"Военные США создали крепкое присутствие американских вооруженных сил в Венесуэле и вокруг нее для поддержки операций по оказанию помощи, задействовав более 900 служащих в стране и еще около 800 в карибских центрах Пуэрто-Рико и Кюрасао", - передает агентство.
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Донован заявил агентству, что США используют в Венесуэле не менее четырех беспилотников MQ-9 Reaper. Он также подчеркнул, что американские военные покинут страну, когда их помощь более не потребуется, однако добавил, что США готовы к укреплению военных отношений с Каракасом.
В Венесуэле 24 июня произошли две серии мощных подземных толчков, магнитуда первой из которых, по оценке Геологической службы США, составила 7,2, а второй - 7,5. По последним данным властей Венесуэлы, число погибших возросло до 1943. Были разрушены сотни жилых домов, повреждены инфраструктура и больницы, закрыт главный аэропорт страны.
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