Краткий пересказ от РИА ИИ
- США отправили более 900 военнослужащих в Венесуэлу для помощи с устранением последствий землетрясения.
- Еще около 800 служащих размещены в Пуэрто-Рико и Кюрасао.
- В Венесуэле 24 июня произошли две серии мощных подземных толчков с магнитудой 7,2 и 7,5, в результате которых погибло более 1943 человек.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. США отправили более 900 военнослужащих в Венесуэлу для помощи с устранением последствий землетрясения, еще 800 служащих размещены в Пуэрто-Рико и Кюрасао, передает агентство Рейтер со ссылкой на главу Южного командования ВС США генерала Фрэнсиса Донована.
Донован заявил агентству, что США используют в Венесуэле не менее четырех беспилотников MQ-9 Reaper. Он также подчеркнул, что американские военные покинут страну, когда их помощь более не потребуется, однако добавил, что США готовы к укреплению военных отношений с Каракасом.
В Венесуэле 24 июня произошли две серии мощных подземных толчков, магнитуда первой из которых, по оценке Геологической службы США, составила 7,2, а второй - 7,5. По последним данным властей Венесуэлы, число погибших возросло до 1943. Были разрушены сотни жилых домов, повреждены инфраструктура и больницы, закрыт главный аэропорт страны.