США отправили более 900 военнослужащих в Венесуэлу

Донован заявил агентству, что США используют в Венесуэле не менее четырех беспилотников MQ-9 Reaper. Он также подчеркнул, что американские военные покинут страну, когда их помощь более не потребуется, однако добавил, что США готовы к укреплению военных отношений с Каракасом.