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Названа самая подорожавшая за полгода валюта в мире - РИА Новости, 01.07.2026
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03:07 01.07.2026 (обновлено: 03:08 01.07.2026)
Названа самая подорожавшая за полгода валюта в мире

Колумбийское песо с начала года подорожало к доллару на 9,02 процента

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкДенежные купюры: доллары США и евро
Денежные купюры: доллары США и евро - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© РИА Новости / Нина Зотина
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Денежные купюры: доллары США и евро. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Колумбийское песо укрепилось к доллару на 9,02% в первые шесть месяцев текущего года.
  • Среди других валют, укрепившихся к доллару, — израильский шекель (на 6,59%), бразильский реал (на 5,91%), венгерский форинт (на 5,55%) и казахстанский тенге (на 4,22%); российский рубль укрепился на 0,61%.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Колумбийское песо в первые шесть месяцев текущего года сильнее всего подорожало к доллару - курс этой валюты укрепился на 9,02%, следует из анализа РИА Новости данных биржевых площадок.
Кроме него, в топ-5 самых сильных к доллару валют вошли израильский шекель, курс которого укрепился на 6,59%, бразильский реал (на 5,91%), венгерский форинт (на 5,55%) и казахстанский тенге (на 4,22%).
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В число подорожавших к доллару валют вошел и российский рубль - его курс укрепился с начала года на 0,61%.
Сильнее всего при этом ослабла к доллару турецкая лира, курс которой потерял 7,91%. Сопоставимой была динамика и у шри-ланкийская рупии, потерявшей 7,81% своей стоимости. Также в число наиболее подешевевших к доллару валют вошли южнокорейская вона (на 7,06%), индонезийская рупия (на 6,67%) и румынский новый лей (на 5,74%).
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