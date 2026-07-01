Названа самая подорожавшая за полгода валюта в мире

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Колумбийское песо укрепилось к доллару на 9,02% в первые шесть месяцев текущего года.
- Среди других валют, укрепившихся к доллару, — израильский шекель (на 6,59%), бразильский реал (на 5,91%), венгерский форинт (на 5,55%) и казахстанский тенге (на 4,22%); российский рубль укрепился на 0,61%.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Колумбийское песо в первые шесть месяцев текущего года сильнее всего подорожало к доллару - курс этой валюты укрепился на 9,02%, следует из анализа РИА Новости данных биржевых площадок.
Кроме него, в топ-5 самых сильных к доллару валют вошли израильский шекель, курс которого укрепился на 6,59%, бразильский реал (на 5,91%), венгерский форинт (на 5,55%) и казахстанский тенге (на 4,22%).
В число подорожавших к доллару валют вошел и российский рубль - его курс укрепился с начала года на 0,61%.
Сильнее всего при этом ослабла к доллару турецкая лира, курс которой потерял 7,91%. Сопоставимой была динамика и у шри-ланкийская рупии, потерявшей 7,81% своей стоимости. Также в число наиболее подешевевших к доллару валют вошли южнокорейская вона (на 7,06%), индонезийская рупия (на 6,67%) и румынский новый лей (на 5,74%).