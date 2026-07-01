В ООН рассказали, сколько денег США задолжали организации

ООН, 1 июл - РИА Новости. США задолжали Организации объединенных наций уже два миллиарда долларов из-за неуплаты обязательных взносов в бюджет ООН, объявил помощник генсекретаря по программному планированию, финансам и бюджету Чандрамули Раманатан.

"Может быть, они закончат год с 1,3-1,4 (миллиарда долларов долга - ред.). Мы не знаем, давайте подождем и посмотрим", - указал помощник генсека.

В среду Раманатан также сообщил, что при отсутствии взносов со стороны США и Китая ООН может столкнуться с кризисом в сентябре, но даже при их уплате средства закончатся в конце года.