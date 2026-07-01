В ООН рассказали, сколько денег США задолжали организации

Краткий пересказ от РИА ИИ
- США задолжали ООН два миллиарда долларов из-за неуплаты обязательных взносов в бюджет.
- От США в бюджет ООН поступило только около 160 миллионов долларов в рамках бюджета текущего года.
- При отсутствии взносов со стороны США и Китая ООН может столкнуться с кризисом в сентябре, а даже при их уплате средства закончатся в конце года.
ООН, 1 июл - РИА Новости. США задолжали Организации объединенных наций уже два миллиарда долларов из-за неуплаты обязательных взносов в бюджет ООН, объявил помощник генсекретаря по программному планированию, финансам и бюджету Чандрамули Раманатан.
"Они (США - ред.) все еще должны нам два миллиарда (долларов - ред.)", - сообщил он журналистам в среду.
По словам Раманатана, со стороны Вашингтона в бюджет ООН поступило только порядка 160 миллионов долларов в рамках бюджета текущего года, и в международной организации ждут, что Соединенные Штаты заплатят еще часть долга.
"Может быть, они закончат год с 1,3-1,4 (миллиарда долларов долга - ред.). Мы не знаем, давайте подождем и посмотрим", - указал помощник генсека.
В среду Раманатан также сообщил, что при отсутствии взносов со стороны США и Китая ООН может столкнуться с кризисом в сентябре, но даже при их уплате средства закончатся в конце года.
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