Краткий пересказ от РИА ИИ Американский журналист Такер Карлсон заявил, что намерен поучаствовать в создании новой политической партии в США.

Он подчеркнул, что не хочет избираться от этой партии в президенты.

По мнению журналиста, в США сложилась ситуация, когда партии проявляют солидарность по вопросам войны и финансов, и это напоминает однопартийное государство, которое нужно сломить.

ВАШИНГТОН, 1 июл – РИА Новости. Известный американский журналист Такер Карлсон заявил, что намерен поучаствовать в создании новой политической партии в США в дополнение к республиканцам и демократам, но сам не хочет избираться от нее в президенты.

Он подчеркнул важность определения того, что сейчас нужно стране. По его словам, у людей, которые зарабатывают не так много денег, перспективы не очень хорошие, и им трудно рассчитывать на то, что у детей жизнь будет лучше.

"Кажется, никому нет дела до этого. Это даже не принимается во внимание", - добавил журналист.

Когда Карлсона спросили, будет ли он баллотироваться в президенты от третьей партии, тот ответил: "Я не хочу быть президентом".

Как подчеркнул журналист, когда речь заходит о войне и финансах и возникают вопросы о том, откуда берутся деньги, куда они уходят и почему гибнут люди, партии проявляют солидарность друг с другом.