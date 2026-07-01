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Такер Карлсон заявил о готовности помочь создать новую партию в США - РИА Новости, 01.07.2026
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23:30 01.07.2026
Такер Карлсон заявил о готовности помочь создать новую партию в США

Такер Карлсон заявил о намерении помочь в создании новой партии в США

© AP Photo / Richard DrewТакер Карлсон
Такер Карлсон - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© AP Photo / Richard Drew
Такер Карлсон. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Американский журналист Такер Карлсон заявил, что намерен поучаствовать в создании новой политической партии в США.
  • Он подчеркнул, что не хочет избираться от этой партии в президенты.
  • По мнению журналиста, в США сложилась ситуация, когда партии проявляют солидарность по вопросам войны и финансов, и это напоминает однопартийное государство, которое нужно сломить.
ВАШИНГТОН, 1 июл – РИА Новости. Известный американский журналист Такер Карлсон заявил, что намерен поучаствовать в создании новой политической партии в США в дополнение к республиканцам и демократам, но сам не хочет избираться от нее в президенты.
"Я намерен помочь в создании третьей партии", - сказал Карлсон в интервью Columbia Journalism Review.
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Он подчеркнул важность определения того, что сейчас нужно стране. По его словам, у людей, которые зарабатывают не так много денег, перспективы не очень хорошие, и им трудно рассчитывать на то, что у детей жизнь будет лучше.
"Кажется, никому нет дела до этого. Это даже не принимается во внимание", - добавил журналист.
Когда Карлсона спросили, будет ли он баллотироваться в президенты от третьей партии, тот ответил: "Я не хочу быть президентом".
Как подчеркнул журналист, когда речь заходит о войне и финансах и возникают вопросы о том, откуда берутся деньги, куда они уходят и почему гибнут люди, партии проявляют солидарность друг с другом.
"Это не демократия. Это однопартийное государство, притворяющееся демократией, и его нужно сломить, и появится третья партия, и я сделаю все возможное, чтобы это произошло", - добавил Карлсон.
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