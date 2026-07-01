Стратегический резерв нефти США упал до минимума с мая 1983 года

Краткий пересказ от РИА ИИ Стратегический резерв нефти США на конец недели, завершившейся 26 июня, сократился до минимальных с мая 1983 года 325,655 миллиона баррелей.

Ниже уровень стратегических запасов наблюдался на конец недели по 20 мая 1983 года, когда он составлял 324,116 миллиона баррелей.

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Стратегический резерв нефти США на конец недели, завершившейся 26 июня, сократился на 5,536 миллиона баррелей - до минимальных с мая 1983 года 325,655 миллиона, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации минэнерго страны.

Ниже уровень стратегических запасов наблюдался на конец недели по 20 мая 1983 года, когда он составлял 324,116 миллиона баррелей.

Стратегический резерв нефти США снижался с сентября 2021 года, менее чем за два года (к августу 2023 года) из него было изъято порядка 275 миллионов баррелей, или около 45%. После этого запасы стали пополняться.

В общей сложности за два с половиной года в резерв было возвращено менее 70 миллионов баррелей нефти. Уровень остается почти вдвое ниже значения сентября 2021 года в 620 миллионов баррелей.

В марте глава минэнерго страны Крис Райт сообщил, что США планируют высвободить 170 миллионов баррелей нефти из своего стратегического резерва, чтобы потом в течение следующего года восполнить его на 200 миллионов баррелей. Выдача заявленных 172 миллионов баррелей займет около 120 дней.