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Стратегический резерв нефти США упал до минимума с мая 1983 года - РИА Новости, 01.07.2026
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18:45 01.07.2026
Стратегический резерв нефти США упал до минимума с мая 1983 года

Стратегический резерв нефти США упал до 325,655 миллиона баррелей

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкНефтяные станки-качалки
Нефтяные станки-качалки - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Стратегический резерв нефти США на конец недели, завершившейся 26 июня, сократился до минимальных с мая 1983 года 325,655 миллиона баррелей.
  • Ниже уровень стратегических запасов наблюдался на конец недели по 20 мая 1983 года, когда он составлял 324,116 миллиона баррелей.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Стратегический резерв нефти США на конец недели, завершившейся 26 июня, сократился на 5,536 миллиона баррелей - до минимальных с мая 1983 года 325,655 миллиона, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации минэнерго страны.
Ниже уровень стратегических запасов наблюдался на конец недели по 20 мая 1983 года, когда он составлял 324,116 миллиона баррелей.
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Стратегический резерв нефти США снижался с сентября 2021 года, менее чем за два года (к августу 2023 года) из него было изъято порядка 275 миллионов баррелей, или около 45%. После этого запасы стали пополняться.
В общей сложности за два с половиной года в резерв было возвращено менее 70 миллионов баррелей нефти. Уровень остается почти вдвое ниже значения сентября 2021 года в 620 миллионов баррелей.
В марте глава минэнерго страны Крис Райт сообщил, что США планируют высвободить 170 миллионов баррелей нефти из своего стратегического резерва, чтобы потом в течение следующего года восполнить его на 200 миллионов баррелей. Выдача заявленных 172 миллионов баррелей займет около 120 дней.
При высвобождении из стратегического резерва запланированного объема в 172 миллиона баррелей в резерве может остаться менее 250 миллионов баррелей. Это может стать историческим минимумом за все время ведения статистики - с августа 1982 года.
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