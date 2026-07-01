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В Самарской области объявили "желтый" уровень погодной опасности - РИА Новости, 01.07.2026
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17:57 01.07.2026
В Самарской области объявили "желтый" уровень погодной опасности

МЧС предупредило о грозах, граде и сильном ветре в Самарской области

© РИА Новости. Фото Кривобок РусланГроза
Гроза - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© РИА Новости. Фото Кривобок Руслан
Гроза . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В ближайшее время в Самарской области прогнозируются грозы, град и ветер с порывами до 18 метров в секунду.
  • ГУ МЧС России по Самарской области рекомендовало жителям укрываться в подземных переходах и подъездах во время непогоды и не прятаться за остановками, рекламными щитами или под деревьями.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Грозы, град и ветер с порывами до 18 метров в секунду прогнозируются в ближайшее время в Самарской области, сообщило ГУМЧС России по региону.
В ведомстве уточнили, что Приволжское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды объявило "желтый" уровень погодной опасности.
"В ближайший час с сохранением вечером 1 июля местами в Самарской области ожидается гроза, при грозе шквалистое усиление ветра, порывы 15-18 метров в секунду, возможен град", - говорится в сообщении регионального главка МЧС.
МЧС рекомендовало жителям региона укрываться в подземных переходах и подъездах, если непогода застанет их на улице. При этом в ведомстве напомнили, что нельзя прятаться за остановками, рекламными щитами или под деревьями. Водителей призвали быть внимательными на дорогах и соблюдать скоростной режим.
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ПроисшествияСамарская областьРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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