В Самарской области объявили "желтый" уровень погодной опасности

Краткий пересказ от РИА ИИ В ближайшее время в Самарской области прогнозируются грозы, град и ветер с порывами до 18 метров в секунду.

ГУ МЧС России по Самарской области рекомендовало жителям укрываться в подземных переходах и подъездах во время непогоды и не прятаться за остановками, рекламными щитами или под деревьями.

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Грозы, град и ветер с порывами до 18 метров в секунду прогнозируются в ближайшее время в Самарской области, сообщило ГУМЧС России по региону.

В ведомстве уточнили, что Приволжское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды объявило "желтый" уровень погодной опасности.

"В ближайший час с сохранением вечером 1 июля местами в Самарской области ожидается гроза, при грозе шквалистое усиление ветра, порывы 15-18 метров в секунду, возможен град", - говорится в сообщении регионального главка МЧС.