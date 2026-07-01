На Урале медики спасли мужчину, которому сломало ребра квадроциклом

Краткий пересказ от РИА ИИ Мужчина получил множественные переломы, включая переломы всех ребер, из-за перевернувшегося квадроцикла.

Медики с помощью добровольцев пробирались к пострадавшему через лес и реку.

После интенсивной терапии мужчина вернулся домой.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 июл – РИА Новости. Врачи в Свердловской области спасли мужчину, которому сломало все ребра квадроциклом, медики пробирались к пострадавшему через реку и лес, сообщила пресс-служба регионального минздрава.

"Множественными переломами завершилась для свердловчанина прогулка на квадроцикле: перевернувшаяся машина весом полтонны буквально раздавила грудную клетку мужчины", – рассказали в минздраве.

По данным ведомства, ориентируясь на координаты поисковиков, вертолет санавиации вылетел к месту происшествия. Из-за сложного рельефа "воздушная скорая" сесть близко к пациенту не смогла, а приземлилась в нескольких сотнях метров.

"Добровольцы прибыли к вертолету на квадроциклах и помогли доставить медиков с оборудованием через лес и речной брод к пострадавшему. Осмотр пациента проводили при свете фар и костра", – добавили в пресс-службе.

После предварительной диагностики, которая показала переломы, повреждение мягких тканей и легких, мужчину эвакуировали к вертолету. Уже в больнице выяснились, что у пострадавшего повреждения лопатки и левой ключицы, переломы всех ребер с повреждением легких.