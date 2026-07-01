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На Урале медики спасли мужчину, которому сломало ребра квадроциклом - РИА Новости, 01.07.2026
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18:01 01.07.2026 (обновлено: 18:32 01.07.2026)
На Урале медики спасли мужчину, которому сломало ребра квадроциклом

На Урале врачи спасли мужчину, которому сломало все ребра квадроциклом

© Фото : Здоровье уральцев/TelegramМедики оказывают помощь мужчине, которому сломало все ребра квадроциклом в Свердловской области
Медики оказывают помощь мужчине, которому сломало все ребра квадроциклом в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© Фото : Здоровье уральцев/Telegram
Медики оказывают помощь мужчине, которому сломало все ребра квадроциклом в Свердловской области
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мужчина получил множественные переломы, включая переломы всех ребер, из-за перевернувшегося квадроцикла.
  • Медики с помощью добровольцев пробирались к пострадавшему через лес и реку.
  • После интенсивной терапии мужчина вернулся домой.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 июл – РИА Новости. Врачи в Свердловской области спасли мужчину, которому сломало все ребра квадроциклом, медики пробирались к пострадавшему через реку и лес, сообщила пресс-служба регионального минздрава.
"Множественными переломами завершилась для свердловчанина прогулка на квадроцикле: перевернувшаяся машина весом полтонны буквально раздавила грудную клетку мужчины", – рассказали в минздраве.
По данным ведомства, ориентируясь на координаты поисковиков, вертолет санавиации вылетел к месту происшествия. Из-за сложного рельефа "воздушная скорая" сесть близко к пациенту не смогла, а приземлилась в нескольких сотнях метров.
"Добровольцы прибыли к вертолету на квадроциклах и помогли доставить медиков с оборудованием через лес и речной брод к пострадавшему. Осмотр пациента проводили при свете фар и костра", – добавили в пресс-службе.
После предварительной диагностики, которая показала переломы, повреждение мягких тканей и легких, мужчину эвакуировали к вертолету. Уже в больнице выяснились, что у пострадавшего повреждения лопатки и левой ключицы, переломы всех ребер с повреждением легких.
После череды медицинских вмешательств и интенсивного лечения уралец вернулся домой, врачи подарили ему вторую жизнь, заключили в минздраве.
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