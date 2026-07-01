Краткий пересказ от РИА ИИ
- Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен заявил, что расширение западных военных блоков приведет к разрушению Украины.
- Диесен считает, что архитектура безопасности, учитывающая российские интересы, позволила бы вывести Украину с линии фронта и положить конец конфликту.
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Расширение западных военных блоков приведет к разрушению Украины, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен в соцсети X.
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"Архитектура безопасности, учитывающая также российские интересы, позволила бы вывести Украину с линии фронта в расколотой Европе и положить конец конфликту. Расширение военных блоков с нулевой суммой и лозунги "мир через силу" — это рецепт войны и разрушения Украины", — написал он.
Так Диесен прокомментировал призыв немецкого депутата от фракции АдГ Тино Хрупалла к миру с Россией и новому европейскому порядку.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием агрессии. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД заявляли об открытости к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.