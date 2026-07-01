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"Дания предоставит дополнительно 670 миллионов евро на военную поддержку Украины. Все больше и больше стран глубже вовлекаются в войну против России. Европейские деньги используются для убийства русских, включая мирных жителей. Похоже, европейские лидеры не понимают красных линий России. Завтра их попросят отправить ядерное оружие на Украину? Собираются ли они отправлять европейские войска на Украину?" — написал он.