Краткий пересказ от РИА ИИ
- Армандо Мема, член финской партии "Альянс свободы", заявил, что все больше стран вовлекаются в войну против России на территории Украины.
- Дания предоставит дополнительно 670 миллионов евро на военную поддержку Украины.
- Мема отметил, что Финляндия уже находится в процессе получения ядерного оружия.
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Все больше стран вовлекаются в войну против России на территории Украины, заявил член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети Х.
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"Дания предоставит дополнительно 670 миллионов евро на военную поддержку Украины. Все больше и больше стран глубже вовлекаются в войну против России. Европейские деньги используются для убийства русских, включая мирных жителей. Похоже, европейские лидеры не понимают красных линий России. Завтра их попросят отправить ядерное оружие на Украину? Собираются ли они отправлять европейские войска на Украину?" — написал он.
Политик отметил, что Финляндия уже находится в процессе получения ядерного оружия, так как ранее отменила запрет на его ввоз и хранение.
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"Продолжая этот опасный путь, Европа не оставляет России иного выбора, кроме как защищать свою собственную национальную безопасность. Вместо того чтобы работать на благо дипломатии, европейцы работают на благо войны", — резюмировал Мема.
Россия считает, что поставки вооружений и помощи Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле не раз заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада будет иметь негативный эффект.