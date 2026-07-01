На Украине отца-одиночку отпустили из ТЦК на время оформления документов

Краткий пересказ от РИА ИИ Отца-одиночку из Кривого Рога мобилизовали и отправили в воинскую часть сотрудники военкомата.

Комиссия отказала мужчине в отсрочке от мобилизации, так как по решению суда мать девочки тоже обязана заниматься ее воспитанием.

После резонанса в СМИ отца-одиночку отпустили из воинской части на время оформления документов для отсрочки.

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Отца-одиночку из Кривого Рога на Украине, мобилизованного и отправленного накануне в воинскую часть сотрудниками военкомата, отпустили из части на время оформления документов для отсрочки, сообщило в среду украинское издание "Страна.ua".

Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что сотрудники военкомата в городе Кривой Рог мобилизовали отца-одиночку, пока его дочь была в детском саду, из-за чего девочка осталась без единственного опекуна. Утверждается, что решение суда о разводе родителей девочки не содержит указания на лишение матери родительских прав, а потому она тоже обязана заниматься ее воспитанием. На основании этого комиссия военкомата отказала мужчине в отсрочке от мобилизации.

Издание опубликовало видеообращение 34-летнего отца, находящегося дома рядом с дочерью."Спасибо тем, кто сделал этот резонанс, теперь я дома и буду дальше разбираться с ситуациями для того, чтобы довести это дело до конца", - сообщил мужчина.