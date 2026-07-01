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На Украине отца-одиночку отпустили из ТЦК на время оформления документов - РИА Новости, 01.07.2026
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11:11 01.07.2026
На Украине отца-одиночку отпустили из ТЦК на время оформления документов

В Кривом Роге отца-одиночку отпустили из ТЦК на время оформления документов

© Фото : Одесский горсоветСотрудник военкомата на Украине
Сотрудник военкомата на Украине - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© Фото : Одесский горсовет
Сотрудник военкомата на Украине. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Отца-одиночку из Кривого Рога мобилизовали и отправили в воинскую часть сотрудники военкомата.
  • Комиссия отказала мужчине в отсрочке от мобилизации, так как по решению суда мать девочки тоже обязана заниматься ее воспитанием.
  • После резонанса в СМИ отца-одиночку отпустили из воинской части на время оформления документов для отсрочки.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Отца-одиночку из Кривого Рога на Украине, мобилизованного и отправленного накануне в воинскую часть сотрудниками военкомата, отпустили из части на время оформления документов для отсрочки, сообщило в среду украинское издание "Страна.ua".
Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что сотрудники военкомата в городе Кривой Рог мобилизовали отца-одиночку, пока его дочь была в детском саду, из-за чего девочка осталась без единственного опекуна. Утверждается, что решение суда о разводе родителей девочки не содержит указания на лишение матери родительских прав, а потому она тоже обязана заниматься ее воспитанием. На основании этого комиссия военкомата отказала мужчине в отсрочке от мобилизации.
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Издание опубликовало видеообращение 34-летнего отца, находящегося дома рядом с дочерью."Спасибо тем, кто сделал этот резонанс, теперь я дома и буду дальше разбираться с ситуациями для того, чтобы довести это дело до конца", - сообщил мужчина.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
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