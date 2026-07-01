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"Это дерзко". В бундестаге ужаснулись решению правительства Мерца - РИА Новости, 01.07.2026
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07:45 01.07.2026 (обновлено: 07:47 01.07.2026)
"Это дерзко". В бундестаге ужаснулись решению правительства Мерца

Депутат Фронмайер: власти ФРГ жертвуют соцгарантиями немцев ради помощи Украине

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкНациональный флаг Федеративной Республики Германия над зданием Бундестага в Берлине
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием Бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием Бундестага в Берлине. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Маркус-Корнел Фронмайер, депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии», раскритиковал решение правительства Германии.
  • По мнению Фронмайера, ХДС направила на Украину более 100 миллиардов и теперь сокращает гражданские ресурсы, что вызывает трудности в сфере услуг по уходу.
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Депутат бундестага от оппозиционной правой партии "Альтернатива для Германии" Маркус-Корнел Фронмайер раскритиковал в соцсети Х решение правительства Германии.
"Насколько это дерзко? Министр здравоохранения ХДС Нина Варкен призывает граждан подготовиться к необходимым трудностям, вызванным сокращением услуг по уходу! Необходимо? ХДС направила на Украину более 100 миллиардов, а теперь сокращает свои гражданские ресурсы. Единственное, что нужно — положить конец правительству Мерца!" — написал он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
Началось: Евросоюз исторгает украинцев на верную смерть
Вчера, 08:00
Ранее политик от "АдГ" Евгений Шмидт заявлял РИА Новости, что украинский режим тратит средства немецких налогоплательщиков без какой-либо отчетности, и политики в Берлине этому рукоплещут.
Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Глава МИД Сергей Лавров подчеркивал, что любые такие грузы станут законной целью для России.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
Не бунт, а два бунта: в Евросоюзе восстали против Берлина
22 июня, 08:00
 
В миреГерманияУкраинаБерлин (город)Евгений ШмидтСергей ЛавровХДС/ХССМерец
 
 
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