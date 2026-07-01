Краткий пересказ от РИА ИИ
- Маркус-Корнел Фронмайер, депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии», раскритиковал решение правительства Германии.
- По мнению Фронмайера, ХДС направила на Украину более 100 миллиардов и теперь сокращает гражданские ресурсы, что вызывает трудности в сфере услуг по уходу.
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Депутат бундестага от оппозиционной правой партии "Альтернатива для Германии" Маркус-Корнел Фронмайер раскритиковал в соцсети Х решение правительства Германии.
"Насколько это дерзко? Министр здравоохранения ХДС Нина Варкен призывает граждан подготовиться к необходимым трудностям, вызванным сокращением услуг по уходу! Необходимо? ХДС направила на Украину более 100 миллиардов, а теперь сокращает свои гражданские ресурсы. Единственное, что нужно — положить конец правительству Мерца!" — написал он.
Ранее политик от "АдГ" Евгений Шмидт заявлял РИА Новости, что украинский режим тратит средства немецких налогоплательщиков без какой-либо отчетности, и политики в Берлине этому рукоплещут.
Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Глава МИД Сергей Лавров подчеркивал, что любые такие грузы станут законной целью для России.