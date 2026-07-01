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"Они не работают". В США рассказали об обмане, связанном с СВО - РИА Новости, 01.07.2026
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06:53 01.07.2026 (обновлено: 06:56 01.07.2026)
"Они не работают". В США рассказали об обмане, связанном с СВО

Аналитик Макговерн: РФ побеждает в конфликте, как бы это ни пытался скрыть Запад

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкТанк Т-80БВМ ведет огонь в зоне проведения СВО
Танк Т-80БВМ ведет огонь в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Танк Т-80БВМ ведет огонь в зоне проведения СВО. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн заявил, что на Западе пытаются скрыть правду о ходе конфликта на Украине и отвлечь внимание от того, что Россия побеждает.
  • Макговерн подчеркнул, что против нескольких видов российского оружия сегодня ни у кого нет защиты.
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. На Западе пытаются скрыть правду о ходе конфликта на Украине, заявил бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в эфире YouTube-канала.
"Идет что-то вроде циркового представления. <…> Запад пытается отвлечь внимание от того факта, что Россия побеждает в конфликте на земле", — отметил он.
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Вместе с тем Макговерн подчеркнул, что против нескольких видов российского оружия сегодня ни у кого нет защиты.
"США продают оружие европейцам, но у нас нет реального оружия, которое можно было бы продать европейцам. А то, что мы им продаем, не работает. Например, ракеты Patriot и прочее. Они не работают против гиперзвукового оружия", — добавил эксперт.
По данным Минобороны, за прошедшие сутки российские войска освободили населенные пункты Ровное и Лесное Запорожской области, а также Малиновку в ДНР. Потери ВСУ составили до 1395 военнослужащих и 12 бронемашин.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАЕвропаЗападРоссияРэй МакговернВооруженные силы УкраиныЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)
 
 
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