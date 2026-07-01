Краткий пересказ от РИА ИИ
- Военный аналитик Скотт Риттер заявил, что очередная волна поставок беспилотников не поможет Киеву, так как российские войска массово уничтожают украинских операторов БПЛА.
- По мнению эксперта, чаша весов в конфликте окончательно склонилась в пользу России, а драматичные новости вокруг дронов лишь отвлекают внимание от реального разгрома ВСУ на линии фронта.
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Поставки беспилотников Киеву не способны изменить ситуацию на поле боя, где инициатива продолжает оставаться за российскими войсками, заявил военный аналитик и экс-разведчик Скотт Риттер в интервью Эндрю Наполитано, размещенном на его YouTube-канале.
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"Перед нами — очередная волна поставок беспилотников на Украину. Все дело в технологиях. Украинцы получают технологии. <…> Но русские массово уничтожают украинских операторов дронов. В этом-то вся суть. И поэтому, даже несмотря на то, что Украине поставляют, чаша весов на поле боя на самом деле склоняется в пользу русских. Сейчас они уничтожают так много украинских операторов беспилотников, что у армии Киева просто истощаются людские ресурсы", — рассказал он.
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"Но пока на поле боя идет эта борьба дронов, русские продолжают продвигаться вперед. Важно отметить, что все это — лишь отвлекающий маневр. Вся эта история с украинскими дронами, — всего лишь отвлечение от реальности на линии фронта: ВСУ посыпались из-за успешных действий русских", — подытожил Риттер.
Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Глава МИД Сергей Лавров подчеркивал, что любые такие грузы станут законной целью для России.