Рейтинг@Mail.ru
"ВСУ посыпались": в США раскрыли детали катастрофы на поле боя для Украины - РИА Новости, 01.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:12 01.07.2026 (обновлено: 07:13 01.07.2026)
"ВСУ посыпались": в США раскрыли детали катастрофы на поле боя для Украины

Аналитик Риттер: поставки БПЛА Киеву — это отвлекающий маневр на фоне краха ВСУ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкФлаг и герб Украины
Флаг и герб Украины - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Флаг и герб Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Военный аналитик Скотт Риттер заявил, что очередная волна поставок беспилотников не поможет Киеву, так как российские войска массово уничтожают украинских операторов БПЛА.
  • По мнению эксперта, чаша весов в конфликте окончательно склонилась в пользу России, а драматичные новости вокруг дронов лишь отвлекают внимание от реального разгрома ВСУ на линии фронта.
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Поставки беспилотников Киеву не способны изменить ситуацию на поле боя, где инициатива продолжает оставаться за российскими войсками, заявил военный аналитик и экс-разведчик Скотт Риттер в интервью Эндрю Наполитано, размещенном на его YouTube-канале.
«
"Перед нами — очередная волна поставок беспилотников на Украину. Все дело в технологиях. Украинцы получают технологии. <…> Но русские массово уничтожают украинских операторов дронов. В этом-то вся суть. И поэтому, даже несмотря на то, что Украине поставляют, чаша весов на поле боя на самом деле склоняется в пользу русских. Сейчас они уничтожают так много украинских операторов беспилотников, что у армии Киева просто истощаются людские ресурсы", — рассказал он.
Российский военнослужащий в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
"Близки как никогда": на Западе сделали заявление о России в зоне СВО
01:45
По словам эксперта, разговоры о новых передачах БПЛА Украине преследуют лишь цель отвлечь внимание от происходящей с ВСУ катастрофы на всей линии фронта.
«

"Но пока на поле боя идет эта борьба дронов, русские продолжают продвигаться вперед. Важно отметить, что все это — лишь отвлекающий маневр. Вся эта история с украинскими дронами, — всего лишь отвлечение от реальности на линии фронта: ВСУ посыпались из-за успешных действий русских", — подытожил Риттер.

Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Глава МИД Сергей Лавров подчеркивал, что любые такие грузы станут законной целью для России.
Боевая работа РСЗО Град в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
"Теперь победим". В США раскрыли, что на самом деле происходит на Украине
02:49
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаМоскваСергей ЛавровСкотт РиттерВооруженные силы УкраиныКиев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала