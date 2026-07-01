"ВСУ посыпались": в США раскрыли детали катастрофы на поле боя для Украины

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"Перед нами — очередная волна поставок беспилотников на Украину. Все дело в технологиях. Украинцы получают технологии. <…> Но русские массово уничтожают украинских операторов дронов. В этом-то вся суть. И поэтому, даже несмотря на то, что Украине поставляют, чаша весов на поле боя на самом деле склоняется в пользу русских. Сейчас они уничтожают так много украинских операторов беспилотников, что у армии Киева просто истощаются людские ресурсы", — рассказал он.