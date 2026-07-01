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"Переломили ситуацию". На Западе заявили о радикальной смене подхода к СВО - РИА Новости, 01.07.2026
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04:37 01.07.2026 (обновлено: 08:01 01.07.2026)
"Переломили ситуацию". На Западе заявили о радикальной смене подхода к СВО

Профессор Миршаймер: США изменили подход к достижению мира не Украине

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкАртиллерия в зоне СВО
Артиллерия в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил, что США изменили подход к конфликту на Украине и теперь считают, что его можно урегулировать только дипломатическим путем.
  • По мнению Миршаймера, Россия ведет наступление на всех участках фронта и находится на пути к установлению контроля над всем Донбассом.
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. США изменили подход к конфликту на Украине, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала.
"Рубио <…> не говорит, что мы должны победить Россию. Это не тот подход, который применялся в начале конфликта, когда говорили, что Россию нужно выбить из числа великих держав. Аргумент Рубио заключается в том, что мы должны урегулировать этот конфликт. Он не может быть урегулирован на поле боя — только дипломатическим путем", — отметил он.
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При этом Миршаймер почеркнул, что Россия ведет наступление на всех участках фронта.
"На поле боя русские побеждают. <…> Они находятся в движении, и уже на пути к установлению контроля над всем Донбассом. <…> Я не вижу никаких признаков того, что украинцы меняют положение дел на местах. <…> Нет никаких доказательств, что Украина способна переломить ситуацию", — добавил профессор.
В июне президент США Дональд Трамп заявлял, что, по его мнению, и Россия, и Украина хотели бы урегулирования конфликта, но найти подход к этому непросто. Трамп также выражал удивление нежеланием Зеленского пойти на уступки и говорил, что с ним "гораздо сложнее заключить сделку", чем с президентом России Владимиром Путиным.
На прошлой неделе российский лидер заявил, что Москва не отказывается от мирных переговоров с Киевом. Он также указал, что Россия готова вести их на основе Стамбульских договоренностей 2022 года, пониманий, достигнутых на саммите на Аляске, реалий на земле, а также принципов, которые президент обозначил в речи, произнесенной в МИД два года назад.
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