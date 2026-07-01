"Переломили ситуацию". На Западе заявили о радикальной смене подхода к СВО

Краткий пересказ от РИА ИИ Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил, что США изменили подход к конфликту на Украине и теперь считают, что его можно урегулировать только дипломатическим путем.

По мнению Миршаймера, Россия ведет наступление на всех участках фронта и находится на пути к установлению контроля над всем Донбассом.

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. США изменили подход к конфликту на Украине, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире США изменили подход к конфликту на Украине, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала

"Рубио <…> не говорит, что мы должны победить Россию . Это не тот подход, который применялся в начале конфликта, когда говорили, что Россию нужно выбить из числа великих держав. Аргумент Рубио заключается в том, что мы должны урегулировать этот конфликт. Он не может быть урегулирован на поле боя — только дипломатическим путем", — отметил он.

При этом Миршаймер почеркнул, что Россия ведет наступление на всех участках фронта.

"На поле боя русские побеждают. <…> Они находятся в движении, и уже на пути к установлению контроля над всем Донбассом. <…> Я не вижу никаких признаков того, что украинцы меняют положение дел на местах. <…> Нет никаких доказательств, что Украина способна переломить ситуацию", — добавил профессор.

В июне президент США Дональд Трамп заявлял, что, по его мнению, и Россия, и Украина хотели бы урегулирования конфликта, но найти подход к этому непросто. Трамп также выражал удивление нежеланием Зеленского пойти на уступки и говорил, что с ним "гораздо сложнее заключить сделку", чем с президентом России Владимиром Путиным.