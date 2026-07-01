Опрос показал, как украинцы относятся к возможным переговорам с Россией

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Две трети украинцев выступают за скорейшее начало переговоров по урегулированию с Россией, согласно исследованию компании Gallup.
- Менее четверти опрошенных украинцев убеждены, что переговоры начинать не стоит, а 11% не смогли определить свою позицию.
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Две трети украинцев выступают за скорейшее начало переговоров по урегулированию с Россией, следует из исследования компании Gallup.
Согласно результатам опроса, 66% жителей страны считают, что ей стоит начать переговоры настолько скоро, насколько возможно. При этом менее четверти респондентов убеждены в обратном. Еще 11% не смогли определиться с позицией.
Компания не приводит точных дат, чисел опрошенных и статистическую погрешность.
Москва не раз заявляла, что готова идти по пути поиска переговорного решения украинского кризиса, опираясь на понимания, достигнутые президентами России и США на саммите на Аляске, включая устранение первопричин конфликта.