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Опрос показал, как украинцы относятся к возможным переговорам с Россией - РИА Новости, 01.07.2026
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03:27 01.07.2026 (обновлено: 09:12 01.07.2026)
Опрос показал, как украинцы относятся к возможным переговорам с Россией

Gallup: 66% украинцев выступают за скорейшее начало переговоров с Россией

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Киев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Две трети украинцев выступают за скорейшее начало переговоров по урегулированию с Россией, согласно исследованию компании Gallup.
  • Менее четверти опрошенных украинцев убеждены, что переговоры начинать не стоит, а 11% не смогли определить свою позицию.
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Две трети украинцев выступают за скорейшее начало переговоров по урегулированию с Россией, следует из исследования компании Gallup.
Согласно результатам опроса, 66% жителей страны считают, что ей стоит начать переговоры настолько скоро, насколько возможно. При этом менее четверти респондентов убеждены в обратном. Еще 11% не смогли определиться с позицией.
Компания не приводит точных дат, чисел опрошенных и статистическую погрешность.
Москва не раз заявляла, что готова идти по пути поиска переговорного решения украинского кризиса, опираясь на понимания, достигнутые президентами России и США на саммите на Аляске, включая устранение первопричин конфликта.
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