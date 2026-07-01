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"Теперь победим". В США раскрыли, что на самом деле происходит на Украине - РИА Новости, 01.07.2026
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02:49 01.07.2026 (обновлено: 10:28 01.07.2026)
"Теперь победим". В США раскрыли, что на самом деле происходит на Украине

Профессор Сакс: ВСУ потеряли много людей, а Россия продолжает наступать

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа РСЗО "Град" в зоне СВО
Боевая работа РСЗО Град в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа РСЗО "Град" в зоне СВО. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Профессор Джеффри Сакс заявил, что, несмотря на тяжелые потери ВСУ и укрепление позиций России, в Европе продолжают говорить о победе Украины.
  • Джеффри Сакс предостерег европейцев от провокаций в отношении России.
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Российские войска наступают, нанося ВСУ тяжелые потери, но в Европе продолжают твердить о победе Украины, заявил профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс в эфире YouTube-канала.
"Ситуация в украинском конфликте очень сильно накаляется. <…> Россия продолжает укреплять свои позиции. <…> Украина потеряла большую часть армии, и <…> русские продвигаются вперед. Но в Европе говорят, что теперь мы победим Россию. Это уму непостижимо", — отметил он.
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Вместе с тем профессор предостерег европейцев от провокаций в отношении России.
"В западной политике сейчас очень мало взрослых людей. Почему-то они считают, что дразнить ядерную сверхдержаву — это разумная идея. И чем меньше государства, например страны Балтии, тем больше они этим занимаются. <…> Эти люди рискуют нашими жизнями", — добавил эксперт.
По данным Минобороны, за прошедшие сутки российские войска освободили населенные пункты Ровное и Лесное Запорожской области, а также Малиновку в ДНР. Потери ВСУ составили до 1395 военнослужащих и 12 бронемашин.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияЕвропаВооруженные силы Украины
 
 
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