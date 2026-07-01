"Теперь победим". В США раскрыли, что на самом деле происходит на Украине

"В западной политике сейчас очень мало взрослых людей. Почему-то они считают, что дразнить ядерную сверхдержаву — это разумная идея. И чем меньше государства, например страны Балтии, тем больше они этим занимаются. <…> Эти люди рискуют нашими жизнями", — добавил эксперт.