Краткий пересказ от РИА ИИ
- Профессор Джеффри Сакс заявил, что, несмотря на тяжелые потери ВСУ и укрепление позиций России, в Европе продолжают говорить о победе Украины.
- Джеффри Сакс предостерег европейцев от провокаций в отношении России.
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Российские войска наступают, нанося ВСУ тяжелые потери, но в Европе продолжают твердить о победе Украины, заявил профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс в эфире YouTube-канала.
Вместе с тем профессор предостерег европейцев от провокаций в отношении России.
"В западной политике сейчас очень мало взрослых людей. Почему-то они считают, что дразнить ядерную сверхдержаву — это разумная идея. И чем меньше государства, например страны Балтии, тем больше они этим занимаются. <…> Эти люди рискуют нашими жизнями", — добавил эксперт.
По данным Минобороны, за прошедшие сутки российские войска освободили населенные пункты Ровное и Лесное Запорожской области, а также Малиновку в ДНР. Потери ВСУ составили до 1395 военнослужащих и 12 бронемашин.