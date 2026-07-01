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"Новая эскалация". На Западе забили тревогу из-за случившегося на СВО - РИА Новости, 01.07.2026
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01:11 01.07.2026 (обновлено: 02:49 01.07.2026)
"Новая эскалация". На Западе забили тревогу из-за случившегося на СВО

Аналитик Фриман: эскалация в конфликте на Украине выходит на новый уровень

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкТанк Т-80БВМ ведет огонь в зоне проведения СВО
Танк Т-80БВМ ведет огонь в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Танк Т-80БВМ ведет огонь в зоне проведения СВО. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Американский дипломат в отставке Час Фриман заявил, что в украинском конфликте происходит новый виток эскалации.
  • Фриман высказал опасения из-за идей военного присутствия западных стран в зоне СВО и отметил, что Россия не может спокойно терпеть иностранные силы на территории Украины.
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Сейчас в украинском конфликте происходит новый виток эскалации, заявил американский дипломат в отставке Час Фриман в эфире YouTube-канала.
"Cейчас мы видим, как цикл эскалации и ответной эскалации в случае с Украиной выходит на новый, более высокий уровень. И это очень опасно", — отметил он.
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В частности, эксперт высказал опасения из-за идей военного присутствия западных стран в зоне СВО.
"Российская Федерация не может спокойно терпеть иностранные силы под флагом НАТО или под каким-либо другим предлогом на территории Украины. Это, по сути, угроза, с которой невозможно мириться. И именно это, конечно, и стало причиной начала этого конфликта. <…> И я всегда напоминаю людям: исторически у России действительно есть основания опасаться нападений со стороны соседей", — пояснил Фриман.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием агрессии. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД заявляли об открытости к равноправному диалогу с НАТО и призывали Запад отказаться от курса на милитаризацию континента.
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