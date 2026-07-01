Краткий пересказ от РИА ИИ
- Американский дипломат в отставке Час Фриман заявил, что в украинском конфликте происходит новый виток эскалации.
- Фриман высказал опасения из-за идей военного присутствия западных стран в зоне СВО и отметил, что Россия не может спокойно терпеть иностранные силы на территории Украины.
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Сейчас в украинском конфликте происходит новый виток эскалации, заявил американский дипломат в отставке Час Фриман в эфире YouTube-канала.
"Cейчас мы видим, как цикл эскалации и ответной эскалации в случае с Украиной выходит на новый, более высокий уровень. И это очень опасно", — отметил он.
В частности, эксперт высказал опасения из-за идей военного присутствия западных стран в зоне СВО.
"Российская Федерация не может спокойно терпеть иностранные силы под флагом НАТО или под каким-либо другим предлогом на территории Украины. Это, по сути, угроза, с которой невозможно мириться. И именно это, конечно, и стало причиной начала этого конфликта. <…> И я всегда напоминаю людям: исторически у России действительно есть основания опасаться нападений со стороны соседей", — пояснил Фриман.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием агрессии. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД заявляли об открытости к равноправному диалогу с НАТО и призывали Запад отказаться от курса на милитаризацию континента.