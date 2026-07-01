В Белгородской области мирный житель погиб после удара ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ В результате удара ВСУ по Шебекинскому округу погиб мирный житель Белгородской области.

В нескольких округах региона пострадали 14 человек, шестеро из них продолжают лечение в больницах, также было сбито 104 БПЛА.

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Мирный житель Белгородской области погиб в результате целенаправленного удара ВСУ по Шебекинскому округу, сообщил врио губернатора Александр Шуваев.

« "Во время целенаправленного удара ВСУ в Шебекинском округе погиб мирный житель", - написал Шуваев в канале на платформе " Макс ".

Он отметил, что в Белгородском, Борисовском, Валуйском, Ракитянском и Шебекинском округах пострадали 14 человек, 6 человек продолжают лечение в больницах.

Кроме того, по информации оперштаба региона в Telegram-канале, во вторник за медицинской помощью обратился мужчина, получивший осколочное ранение предплечья от взрыва дрона в селе Головчино Грайворонского округа 29 июня. После оказания помощи мужчина был отпущен домой, уточнили в ведомстве.