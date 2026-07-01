Рейтинг@Mail.ru
В Белгородской области мирный житель погиб после удара ВСУ - РИА Новости, 01.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:35 01.07.2026 (обновлено: 09:19 01.07.2026)
В Белгородской области мирный житель погиб после удара ВСУ

Шуваев: в Белгородской области мирный житель погиб после удара ВСУ

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В результате удара ВСУ по Шебекинскому округу погиб мирный житель Белгородской области.
  • В нескольких округах региона пострадали 14 человек, шестеро из них продолжают лечение в больницах, также было сбито 104 БПЛА.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Мирный житель Белгородской области погиб в результате целенаправленного удара ВСУ по Шебекинскому округу, сообщил врио губернатора Александр Шуваев.
«
"Во время целенаправленного удара ВСУ в Шебекинском округе погиб мирный житель", - написал Шуваев в канале на платформе "Макс".
Он отметил, что в Белгородском, Борисовском, Валуйском, Ракитянском и Шебекинском округах пострадали 14 человек, 6 человек продолжают лечение в больницах.
Кроме того, по информации оперштаба региона в Telegram-канале, во вторник за медицинской помощью обратился мужчина, получивший осколочное ранение предплечья от взрыва дрона в селе Головчино Грайворонского округа 29 июня. После оказания помощи мужчина был отпущен домой, уточнили в ведомстве.
Врио губернатора добавил, что входе отражения атаки сбиты и подавлены 104 БПЛА, противник совершил один обстрел с применением артиллерии, также один раз противник производил сбросы взрывных устройств с БПЛА.
Москва - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
В Кремле прокомментировали атаки БПЛА на Подмосковье
Вчера, 12:31
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала