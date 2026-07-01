Рейтинг@Mail.ru
Ученый объяснил необычный зеленый цвет воды у берегов Анапы - РИА Новости, 01.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:30 01.07.2026 (обновлено: 23:42 01.07.2026)
Ученый объяснил необычный зеленый цвет воды у берегов Анапы

Абрамчук: зеленый цвет воды у побережья Анапы обусловлен жарой

© РИА Новости / Михаил ЦыгановВолны
Волны - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© РИА Новости / Михаил Цыганов
Волны. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Зеленый цвет воды у побережья Анапы вызван активным цветением водорослей.
  • Изменение цвета воды происходит из-за жары и повышения температуры воздуха, что способствует развитию морской флоры, в частности, нитеобразных водорослей рода Cladophora.
  • Водоросли безвредны для человека, хотя их большое количество может доставлять дискомфорт отдыхающим и местным жителям.
КРАСНОДАР, 1 июл – РИА Новости. Зеленый цвет воды у побережья Анапы обусловлен активным цветением водорослей из-за жары, они совершенно безвредны для человека, рассказал РИА Новости заведующий кафедрой водных биоресурсов и аквакультуры Кубанского государственного университета Абрамчук Алексей.
Пользователи соцсетей делятся кадрами с необычным зеленоватым цветом воды у песочных берегов Анапы.
"Прибрежные акватории Анапы хорошо прогреваются с повышением температуры воздуха в весенне-летний период, что, в свою очередь, сопровождается активным развитием морской планктонной флоры и фауны. Нитчатые водоросли рода Cladophora, более известные как камка, под действием прибоя концентрируются у берега, окрашивая все в насыщенный зеленый цвет и придавая консистенцию тины", - сказал Абрамчук.
Он отметил, что это явление ежегодное. Более того, в разгар туристического сезона в среде увеличивается концентрация соединений азота и фосфора. Это также способствует более интенсивному развитию этих водорослей и увеличению их количества.
"Присутствие в большом количестве водорослей в прибрежной зоне и на берегу может доставлять определенный дискомфорт отдыхающим и местным жителям. Но они совершенно безвредны для человека", - добавил Абрамчук.
Отдыхающие на восстановленном пляже в Анапе - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
Россияне раскупают летние туры в Анапу
2 июня, 12:19
 
АнапаОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала