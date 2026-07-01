Ученый объяснил необычный зеленый цвет воды у берегов Анапы

Краткий пересказ от РИА ИИ Зеленый цвет воды у побережья Анапы вызван активным цветением водорослей.

Изменение цвета воды происходит из-за жары и повышения температуры воздуха, что способствует развитию морской флоры, в частности, нитеобразных водорослей рода Cladophora.

Водоросли безвредны для человека, хотя их большое количество может доставлять дискомфорт отдыхающим и местным жителям.

КРАСНОДАР, 1 июл – РИА Новости. Зеленый цвет воды у побережья Анапы обусловлен активным цветением водорослей из-за жары, они совершенно безвредны для человека, рассказал РИА Новости заведующий кафедрой водных биоресурсов и аквакультуры Кубанского государственного университета Абрамчук Алексей.

Пользователи соцсетей делятся кадрами с необычным зеленоватым цветом воды у песочных берегов Анапы

"Прибрежные акватории Анапы хорошо прогреваются с повышением температуры воздуха в весенне-летний период, что, в свою очередь, сопровождается активным развитием морской планктонной флоры и фауны. Нитчатые водоросли рода Cladophora, более известные как камка, под действием прибоя концентрируются у берега, окрашивая все в насыщенный зеленый цвет и придавая консистенцию тины", - сказал Абрамчук.

Он отметил, что это явление ежегодное. Более того, в разгар туристического сезона в среде увеличивается концентрация соединений азота и фосфора. Это также способствует более интенсивному развитию этих водорослей и увеличению их количества.