Цены на нефть в мире могут остаться повышенными, заявил ЦБ

Краткий пересказ от РИА ИИ Цены на нефть в ближайшей перспективе, вероятно, останутся повышенными и будут снижаться постепенно, заявили в ЦБ.

Сокращение запасов в период конфликта может отложить переход нефтяного рынка к профициту.

Наращивание добывающих мощностей и увеличение предложения нефти в других регионах может привести к более быстрому восстановлению баланса на рынке и ослаблению спроса на нефть.

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Цены на нефть в мире в ближайшей перспективе, вероятно, останутся повышенными, говорится в Цены на нефть в мире в ближайшей перспективе, вероятно, останутся повышенными, говорится в резюме обсуждения ключевой ставки ЦБ РФ.

"Большинство участников согласились, что в ближайшей перспективе цены на нефть, вероятно, останутся повышенными и будут снижаться постепенно", - говорится в документе.

В материале отмечается, что сокращение запасов в период конфликта может отложить переход нефтяного рынка к профициту.

Однако некоторые участники допускали более быстрое снижение нефтяных котировок.

« "Высокие цены предшествующего периода стимулировали наращивание добывающих мощностей и увеличение предложения нефти в других регионах, что позволит быстрее, чем ожидается, возместить использованные запасы", - поясняется в материале.

Одновременно с этим последствия сырьевого шока для мировой экономики могут привести к ослаблению спроса на нефть.