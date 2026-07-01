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Цены на нефть в мире могут остаться повышенными, заявил ЦБ - РИА Новости, 01.07.2026
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10:06 01.07.2026 (обновлено: 10:43 01.07.2026)
Цены на нефть в мире могут остаться повышенными, заявил ЦБ

ЦБ: цены на нефть в мире в ближайшей перспективе могут остаться повышенными

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкНефтяной станок-качалка на месторождении нефти
Нефтяной станок-качалка на месторождении нефти - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
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Нефтяной станок-качалка на месторождении нефти. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Цены на нефть в ближайшей перспективе, вероятно, останутся повышенными и будут снижаться постепенно, заявили в ЦБ.
  • Сокращение запасов в период конфликта может отложить переход нефтяного рынка к профициту.
  • Наращивание добывающих мощностей и увеличение предложения нефти в других регионах может привести к более быстрому восстановлению баланса на рынке и ослаблению спроса на нефть.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Цены на нефть в мире в ближайшей перспективе, вероятно, останутся повышенными, говорится в резюме обсуждения ключевой ставки ЦБ РФ.
"Большинство участников согласились, что в ближайшей перспективе цены на нефть, вероятно, останутся повышенными и будут снижаться постепенно", - говорится в документе.
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В материале отмечается, что сокращение запасов в период конфликта может отложить переход нефтяного рынка к профициту.
Однако некоторые участники допускали более быстрое снижение нефтяных котировок.
«
"Высокие цены предшествующего периода стимулировали наращивание добывающих мощностей и увеличение предложения нефти в других регионах, что позволит быстрее, чем ожидается, возместить использованные запасы", - поясняется в материале.
Одновременно с этим последствия сырьевого шока для мировой экономики могут привести к ослаблению спроса на нефть.
"В результате восстановление баланса на рынке может происходить быстрее", - сказано в документе.
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