ЦБ выступает за доступность кредитов, заявила Набиуллина

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"Конечно, нам всем хочется, чтобы ставки были умеренными. Мы не фанаты высоких ставок. И доступность кредитов должна быть. И здесь тоже должны быть справедливые условия конкуренции. Но это не вопрос ключевой ставки, это вопрос инфляции", - объяснила глава регулятора.