ЦБ выступает за доступность кредитов, заявила Набиуллина

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что Банк России выступает за доступность кредитов и не является сторонником высоких ставок.
- ЦБ последовательно, но осторожно смягчает денежно-кредитную политику: ключевая ставка была снижена с 21 % в начале 2025 года до 14,25 % в июне.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июл - РИА Новости. Банк России не фанат высоких ставок, регулятор выступает за доступность кредитов, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на пленарной сессии Финансового конгресса ЦБ.
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"Конечно, нам всем хочется, чтобы ставки были умеренными. Мы не фанаты высоких ставок. И доступность кредитов должна быть. И здесь тоже должны быть справедливые условия конкуренции. Но это не вопрос ключевой ставки, это вопрос инфляции", - объяснила глава регулятора.
Набиуллина отметила, что ЦБ мог бы провести эксперимент и снизить ключевую ставку, но тогда инфляция бы резко выросла. "Мы попали бы в стагфляцию", - подчеркнула она.
ЦБ последовательно, но осторожно смягчает денежно-кредитную политику с прошлого года. Если в начале 2025 года ключевая ставка составляла 21%, то в конце года – 16%, а в июне была снижена до 14,25% с 14,5%.