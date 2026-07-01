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ЦБ допускает более высокую траекторию ключевой ставки - РИА Новости, 01.07.2026
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11:04 01.07.2026 (обновлено: 12:06 01.07.2026)

ЦБ допускает более высокую траекторию ключевой ставки

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкФлаг на здании Центрального банка России
Флаг на здании Центрального банка России - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Флаг на здании Центрального банка России . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Банк России допускает необходимость более высокой ключевой ставки в среднесрочной перспективе для стабилизации инфляции на цели вблизи 4%.
  • В июне Банк России снизил ключевую ставку до 14,25% годовых, девятый раз подряд.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Банк России допускает более высокую траекторию ключевой ставки в среднесрочной перспективе для стабилизации инфляции на цели вблизи 4%, сообщил регулятор.
"Все участники отметили, что с учетом имеющихся данных и реализации проинфляционных рисков для стабилизации инфляции на цели в среднесрочной перспективе может потребоваться более высокая траектория ключевой ставки, чем предполагалось в апрельском прогнозе", - сказано в опубликованном резюме обсуждения ключевой ставки ЦБ.
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Глава Банка России Эльвира Набиуллина в середине июня говорила, что прогноз по средней траектории ключевой ставки ЦБ РФ в июле, если и будет пересматриваться, то скорее вверх, чем вниз. Согласно текущему прогнозу, средняя траектория ключевой ставки в текущем году составляет 14-14,5%.
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