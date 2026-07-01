ЦБ допускает более высокую траекторию ключевой ставки

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Банк России допускает необходимость более высокой ключевой ставки в среднесрочной перспективе для стабилизации инфляции на цели вблизи 4%.
- В июне Банк России снизил ключевую ставку до 14,25% годовых, девятый раз подряд.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Банк России допускает более высокую траекторию ключевой ставки в среднесрочной перспективе для стабилизации инфляции на цели вблизи 4%, сообщил регулятор.
"Все участники отметили, что с учетом имеющихся данных и реализации проинфляционных рисков для стабилизации инфляции на цели в среднесрочной перспективе может потребоваться более высокая траектория ключевой ставки, чем предполагалось в апрельском прогнозе", - сказано в опубликованном резюме обсуждения ключевой ставки ЦБ.
Глава Банка России Эльвира Набиуллина в середине июня говорила, что прогноз по средней траектории ключевой ставки ЦБ РФ в июле, если и будет пересматриваться, то скорее вверх, чем вниз. Согласно текущему прогнозу, средняя траектория ключевой ставки в текущем году составляет 14-14,5%.
Банк России в июне снизил ключевую ставку до 14,25% годовых, девятый раз подряд.