В Башкирии ввели режим беспилотной опасности

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На территории Республики Башкортостан объявлена беспилотная опасность.
- Режим «Беспилотная опасность» введен в Республике Башкортостан.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Беспилотная опасность объявлена на территории Республики Башкортостан, сообщили в ГУ МЧС России по региону.
"Режим "Беспилотная опасность" введен в Республике Башкортостан", - говорится в сообщении в канале министерства на платформе "Макс".
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22 июня 2022, 17:18