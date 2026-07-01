В Волгоградской области объявили беспилотную опасность

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На территории Волгоградской области 1 июля 2026 года в 0:34 объявлена «беспилотная опасность».
- МЧС рекомендует находиться в безопасном месте, например, в комнате без окон или коридоре между капитальными стенами, и не пользоваться лифтом до отмены угрозы.
ВОЛГОГРАД, 1 июл – РИА Новости. Беспилотная опасность объявлена на территории Волгоградской области, сообщается в приложении МЧС России.
"Беспилотная опасность" на территории Волгоградской области объявлена в 0.34 1 июля 2026 года… Находитесь в безопасном месте до отмены беспилотной опасности", - говорится в сообщении ведомства.
В МЧС рекомендуют находиться в комнате без окон или коридоре между капитальными стенами, не пользоваться лифтом до отмены беспилотной опасности.
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