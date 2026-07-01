Куба движется в направлении США, утверждает Трамп

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дональд Трамп убежден, что Куба движется в направлении США.
- Президент США не пояснил, что подразумевает под этим.
НЬЮ-ЙОРК, 1 июл – РИА Новости. Куба движется в направлении США, убежден американский президент Дональд Трамп.
"И, говоря о Кубе: спустя многие, многие десятилетия она движется в нашу сторону", – сказал он в ходе мероприятия в штате Северная Дакота.
Трамп не пояснил, что подразумевает под этим.
Ранее Трамп в интервью Axios допустил возможность проведения в отношении Кубы операции, схожей с действиями Вашингтона против Венесуэлы.
В последние месяцы администрация Трампа усилила политическое и экономическое давление на Гавану. В январе президент США подписал указ, позволяющий вводить пошлины на импорт из стран, поставляющих нефть на Кубу, а также объявил чрезвычайное положение в связи с якобы существующей угрозой национальной безопасности США со стороны острова.