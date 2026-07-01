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Куба движется в направлении США, утверждает Трамп - РИА Новости, 01.07.2026
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23:42 01.07.2026
Куба движется в направлении США, утверждает Трамп

Трамп: Куба движется в направлении США

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дональд Трамп убежден, что Куба движется в направлении США.
  • Президент США не пояснил, что подразумевает под этим.
НЬЮ-ЙОРК, 1 июл – РИА Новости. Куба движется в направлении США, убежден американский президент Дональд Трамп.
"И, говоря о Кубе: спустя многие, многие десятилетия она движется в нашу сторону", – сказал он в ходе мероприятия в штате Северная Дакота.
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Трамп не пояснил, что подразумевает под этим.
Ранее Трамп в интервью Axios допустил возможность проведения в отношении Кубы операции, схожей с действиями Вашингтона против Венесуэлы.
В последние месяцы администрация Трампа усилила политическое и экономическое давление на Гавану. В январе президент США подписал указ, позволяющий вводить пошлины на импорт из стран, поставляющих нефть на Кубу, а также объявил чрезвычайное положение в связи с якобы существующей угрозой национальной безопасности США со стороны острова.
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