Трамп допустил, что США смогут занять до половины мирового рынка чипов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дональд Трамп заявил, что Америка сможет занять до половины мирового рынка производства чипов к моменту окончания его президентского срока.
- По его словам, сейчас у США "ничего нет" в плане производства чипов на фоне доминирования иностранных производителей.
ВАШИНГТОН, 1 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп допустил, что Америка сможет занять до половины мирового рынка производства чипов к моменту окончания его президентского срока.
"Мы сможем занять 50% рынка чипов к тому времени, когда я покину офис", - заявил Трамп журналистам.
По его словам, сейчас ситуация выглядит совсем иначе: у США "ничего нет" в плане производства чипов на фоне доминирования иностранных производителей.
Ранее американский министр торговли Говард Латник выдвинул предложение о переносе производства 50% чипов, которые планируется экспортировать в США, с Тайваня в Штаты. Вице-премьер острова Чжэн Лицзюнь 2 октября заявила, что Тайвань не примет это предложение.
В июне портал Information со ссылкой на источники сообщил, что несколько крупных американских компаний, занимающихся разработкой чипов для искусственного интеллекта, в том числе Google и Nvidia, "тихо" обращаются к Intel в качестве запасного производителя для своих самых передовых процессоров. Это происходит на фоне проблем с производственными мощностями Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC).