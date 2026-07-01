Трамп допустил, что США смогут занять до половины мирового рынка чипов

Ранее американский министр торговли Говард Латник выдвинул предложение о переносе производства 50% чипов, которые планируется экспортировать в США, с Тайваня в Штаты. Вице-премьер острова Чжэн Лицзюнь 2 октября заявила, что Тайвань не примет это предложение.

В июне портал Information со ссылкой на источники сообщил, что несколько крупных американских компаний, занимающихся разработкой чипов для искусственного интеллекта, в том числе Google и Nvidia, "тихо" обращаются к Intel в качестве запасного производителя для своих самых передовых процессоров. Это происходит на фоне проблем с производственными мощностями Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC).