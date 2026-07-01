Трамп заявил, что Иран прошел большой путь после американских ударов

Краткий пересказ от РИА ИИ Дональд Трамп выступил с утверждением, что Иран прошел большой путь после американских ударов на прошлой неделе.

Президент США так ответил на вопрос о соблюдении Тегераном меморандума о взаимопонимании.

ВАШИНГТОН, 1 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выступил с утверждением, что Иран "прошел большой путь" после американских ударов на прошлой неделе, отвечая на вопрос о соблюдении Тегераном меморандума о взаимопонимании.

"Думаю, они прошли большой путь. Мы очень сильно ударили по ним на прошлой неделе", - сказал Трамп журналистам перед вылетом с рабочей поездкой в Северную Дакоту

Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля военного конфликта. Меморандум также определяет сроки, когда США снимут морскую блокаду, а Иран восстановит судоходство в Ормузском проливе.