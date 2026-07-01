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Трамп заявил, что Иран прошел большой путь после американских ударов - РИА Новости, 01.07.2026
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15:55 01.07.2026
Трамп заявил, что Иран прошел большой путь после американских ударов

Трамп заявил, что Иран прошел большой путь после ударов США на прошлой неделе

© REUTERS / Elizabeth FrantzПрезидент Дональд Трамп
Президент Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© REUTERS / Elizabeth Frantz
Президент Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дональд Трамп выступил с утверждением, что Иран прошел большой путь после американских ударов на прошлой неделе.
  • Президент США так ответил на вопрос о соблюдении Тегераном меморандума о взаимопонимании.
ВАШИНГТОН, 1 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выступил с утверждением, что Иран "прошел большой путь" после американских ударов на прошлой неделе, отвечая на вопрос о соблюдении Тегераном меморандума о взаимопонимании.
"Думаю, они прошли большой путь. Мы очень сильно ударили по ним на прошлой неделе", - сказал Трамп журналистам перед вылетом с рабочей поездкой в Северную Дакоту.
Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля военного конфликта. Меморандум также определяет сроки, когда США снимут морскую блокаду, а Иран восстановит судоходство в Ормузском проливе.
После подписания меморандума США и Иран не проводили очных встреч, переговоры оказались под угрозой срыва из-за новой эскалации, связанной с серией атак на торговые суда в Ормузском проливе и ударов США по территории Ирана.
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