СМИ: Трамп впервые воспользуется новым самолетом, полученным от Катара

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент США Дональд Трамп впервые воспользуется новым самолетом Air Force One, полученным от Катара, для поездки в Северную Дакоту.
- Королевская семья Катара подарила Трампу Boeing 747-8 стоимостью 400 миллионов долларов, который был переоборудован в "борт номер один".
ВАШИНГТОН, 1 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в среду впервые воспользуется новым самолетом Air Force One, полученным от Катара, для поездки в Северную Дакоту на открытие президентской библиотеки Теодора Рузвельта, пишет газета New York Post.
Поездка Трампа в Северную Дакоту приурочена к мероприятиям, связанным с празднованием 250-летия США. Президентская библиотека Теодора Рузвельта расположена в городе Медора, с которым связана часть биографии 26-го президента США.
© REUTERS / U.S. Air ForceСамолет Air Force One, полученный Трампом от королевской семьи Катара
© REUTERS / U.S. Air Force
Самолет Air Force One, полученный Трампом от королевской семьи Катара
В мае 2025 года королевская семья Катара подарила Трампу Boeing 747-8 стоимостью 400 миллионов долларов. Президент США принял подарок с целью переоборудовать в "борт номер один", хотя до сих пор продолжал летать на старом.
На прошлой неделе американский лидер официально представил Boeing 747, который получил окраску в красном, белом, синем и золотом цветах, а также обновленный интерьер.