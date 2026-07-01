Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Трамп впервые воспользуется новым самолетом, полученным от Катара - РИА Новости, 01.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:35 01.07.2026 (обновлено: 15:40 01.07.2026)
СМИ: Трамп впервые воспользуется новым самолетом, полученным от Катара

NYP: Трамп посетит Северную Дакоту на новом самолете Air Force One

© REUTERS / Elizabeth FrantzПрезидент США Дональд Трамп во время осмотра самолета VC-25B, подаренного Катаром
Президент США Дональд Трамп во время осмотра самолета VC-25B, подаренного Катаром - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© REUTERS / Elizabeth Frantz
Президент США Дональд Трамп во время осмотра самолета VC-25B, подаренного Катаром
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент США Дональд Трамп впервые воспользуется новым самолетом Air Force One, полученным от Катара, для поездки в Северную Дакоту.
  • Королевская семья Катара подарила Трампу Boeing 747-8 стоимостью 400 миллионов долларов, который был переоборудован в "борт номер один".
ВАШИНГТОН, 1 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в среду впервые воспользуется новым самолетом Air Force One, полученным от Катара, для поездки в Северную Дакоту на открытие президентской библиотеки Теодора Рузвельта, пишет газета New York Post.
Поездка Трампа в Северную Дакоту приурочена к мероприятиям, связанным с празднованием 250-летия США. Президентская библиотека Теодора Рузвельта расположена в городе Медора, с которым связана часть биографии 26-го президента США.
© REUTERS / U.S. Air ForceСамолет Air Force One, полученный Трампом от королевской семьи Катара
Самолет VC-25B Bridge - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© REUTERS / U.S. Air Force
Самолет Air Force One, полученный Трампом от королевской семьи Катара
В мае 2025 года королевская семья Катара подарила Трампу Boeing 747-8 стоимостью 400 миллионов долларов. Президент США принял подарок с целью переоборудовать в "борт номер один", хотя до сих пор продолжал летать на старом.
На прошлой неделе американский лидер официально представил Boeing 747, который получил окраску в красном, белом, синем и золотом цветах, а также обновленный интерьер.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
Трамп выразил соболезнования после смерти солиста Village People
Вчера, 14:07
 
В миреСШАКатарСеверная ДакотаДональд ТрампТеодор РузвельтBoeing 747
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала