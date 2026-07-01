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Трамп выразил соболезнования после смерти солиста Village People - РИА Новости, 01.07.2026
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14:07 01.07.2026
Трамп выразил соболезнования после смерти солиста Village People

Трамп выразил соболезнования после смерти Виктора Уиллиса

© REUTERS / Anna MoneymakerПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© REUTERS / Anna Moneymaker
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования в связи со смертью солиста Village People Виктора Уиллиса.
  • Он отметил, что песня Y.M.C.A. группы Village People регулярно звучала на его митингах.
ВАШИНГТОН, 1 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования в связи со смертью солиста Village People Виктора Уиллиса, чью песню Y.M.C.A. он регулярно использует на своих митингах.
"Он был замечательным и счастливым человеком, которому нравилось, что я использовал песню его группы Y.M.C.A. на своих митингах", - написал Трамп в соцсети Truth Social.
По словам Трампа, композиция вновь стала "чудовищным" хитом спустя десятилетия после выхода, а Уиллис и группа поддерживали его выступления "с самого начала".
"Мы будем думать о Викторе каждый раз, когда играет Y.M.C.A., как сегодня и всю эту праздничную неделю Четвертого июля", - добавил американский лидер.
Ранее Village People сообщили, что Уиллис скончался 30 июня после непродолжительной, но тяжелой болезни. Ему было 74 года.
Cолист американской диско-группы Village People Виктор Уиллис - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
Солист группы Village People умер в возрасте 74 лет
Вчера, 12:16
 
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