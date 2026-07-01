Трамп выразил соболезнования после смерти солиста Village People

Краткий пересказ от РИА ИИ Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования в связи со смертью солиста Village People Виктора Уиллиса.

Он отметил, что песня Y.M.C.A. группы Village People регулярно звучала на его митингах.

ВАШИНГТОН, 1 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования в связи со смертью солиста Village People Виктора Уиллиса, чью песню Y.M.C.A. он регулярно использует на своих митингах.

"Он был замечательным и счастливым человеком, которому нравилось, что я использовал песню его группы Y.M.C.A. на своих митингах", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

По словам Трампа, композиция вновь стала "чудовищным" хитом спустя десятилетия после выхода, а Уиллис и группа поддерживали его выступления "с самого начала".

"Мы будем думать о Викторе каждый раз, когда играет Y.M.C.A., как сегодня и всю эту праздничную неделю Четвертого июля", - добавил американский лидер.