СМИ узнали о предпочтениях Трампа в урегулировании с Ираном

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент США Дональд Трамп решил при урегулировании конфликта с Ираном придерживаться дипломатии.
- Трамп провел серию переговоров с главой Пентагона и председателем Объединенного комитета начальников штабов о возможных дополнительных ударах по Ирану.
- Президент США заявил, что очередная серия ударов по Ирану может навредить шансам Вашингтона окончательно ликвидировать ядерную программу Ирана.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп после серии обсуждений решил при урегулировании конфликта с Ираном придерживаться дипломатии, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.
"Но (Трамп – ред.) решил пока придерживаться дипломатических переговоров", - утверждает издание.
Как отмечается, Трамп в ходе этих обсуждений высказывал мнение, что очередная серия ударов может подорвать дипломатию и навредить шансам Вашингтона окончательно ликвидировать ядерную программу Ирана. Лидер США также заявил помощникам, что его устраивает, если переговоры продолжатся и после 18 августа, установленного в качестве крайнего срока для заключения ядерной сделки, указывает газета.
Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля военного конфликта. Меморандум также определяет сроки, когда США снимут морскую блокаду, а Иран восстановит судоходство в Ормузском проливе.