СМИ узнали о предпочтениях Трампа в урегулировании с Ираном

Как отмечается, Трамп в ходе этих обсуждений высказывал мнение, что очередная серия ударов может подорвать дипломатию и навредить шансам Вашингтона окончательно ликвидировать ядерную программу Ирана. Лидер США также заявил помощникам, что его устраивает, если переговоры продолжатся и после 18 августа, установленного в качестве крайнего срока для заключения ядерной сделки, указывает газета.