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СМИ узнали о предпочтениях Трампа в урегулировании с Ираном - РИА Новости, 01.07.2026
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04:35 01.07.2026
СМИ узнали о предпочтениях Трампа в урегулировании с Ираном

WSJ: Трамп решил придерживаться дипломатии при урегулировании конфликта с Ираном

© AP Photo / Manuel Balce CenetaПрезидент Дональд Трамп
Президент Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Президент Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент США Дональд Трамп решил при урегулировании конфликта с Ираном придерживаться дипломатии.
  • Трамп провел серию переговоров с главой Пентагона и председателем Объединенного комитета начальников штабов о возможных дополнительных ударах по Ирану.
  • Президент США заявил, что очередная серия ударов по Ирану может навредить шансам Вашингтона окончательно ликвидировать ядерную программу Ирана.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп после серии обсуждений решил при урегулировании конфликта с Ираном придерживаться дипломатии, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.
Отмечается, что Трамп в последние дни провел серию переговоров с главой Пентагона Питом Хегсетом и председателем Объединенного комитета начальников штабов Дэном Кейном о возможных дополнительных ударах по Ирану.
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"Но (Трамп – ред.) решил пока придерживаться дипломатических переговоров", - утверждает издание.
Как отмечается, Трамп в ходе этих обсуждений высказывал мнение, что очередная серия ударов может подорвать дипломатию и навредить шансам Вашингтона окончательно ликвидировать ядерную программу Ирана. Лидер США также заявил помощникам, что его устраивает, если переговоры продолжатся и после 18 августа, установленного в качестве крайнего срока для заключения ядерной сделки, указывает газета.
Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля военного конфликта. Меморандум также определяет сроки, когда США снимут морскую блокаду, а Иран восстановит судоходство в Ормузском проливе.
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